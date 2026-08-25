Invita la dirigencia de MC a Juan Olivas Islas a sumarse a sus filas

Tras su renuncia a Morena

Valle de México.- Luego de que el político y empresario Juan Olivas Islas renunciara como consejero político y militante de Morena, Juana Bonilla Jaime, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en el Estado de México, lo invitó formalmente a sumarse a las filas del partido naranja.

A través de las redes oficiales de Movimiento Ciudadano-Naucalpan, la coordinación reconoció su trayectoria y cercanía con los habitantes de dicha demarcación, dándole la bienvenida a la autodenominada «Familia Naranja» para construir un proyecto alternativo en el municipio y en el Estado de México.

Aunque de manera oficial el también líder social no se ha pronunciado sobre el particular, trascendió que otros liderazgos importantes de diferentes fuerzas políticas buscan sumar su capital político a las filas de Olivas e inclusive se habla de crear un bloque opositor en Naucalpan para competir y arrebatarle el poder a Morena.

Olivas Islas ratificó que su salida del partido guinda se debió a que ese instituto político, al menos en esa municipalidad, no ha cumplido con los preceptos de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, pues hacen todo lo contrario, dijo.

Finalmente, el político mexiquense, aseguró que en unos días más, dará a conocer su proyecto político, no sin antes remarcar que “seguiremos llevando programas sociales a las y los naucalpenses a través de la organización Sembrando con Olivas y Mujeres Olivas, pero debo de asegurar que buscaré siempre la tranquilidad y justicia social que demandan los ciudadanos”, concluyó.