Combaten en Naucalpan la corrupción con Policía Etica

Apoyo en labores de seguridad en vialidades

Naucalpan, Méx.- Con el firme compromiso de erradicar la corrupción, el gobierno de Naucalpan creó la Policía Ética, que en tan solo 8 meses se ha consolidado como un cuerpo innovador que acompaña las labores de seguridad en calles y vialidades del municipio, con especial atención a las tareas de tránsito y al desempeño de las y los agentes.

Este grupo está integrado por elementos cuyas principales funciones son supervisar que el personal de tránsito desempeñe sus labores con estricto apego a la legalidad, así como brindar orientación a la ciudadanía, atender reportes y documentar posibles irregularidades.

Con distintivos en color verde y gris, los integrantes de la Policía Ética recorren comunidades y vialidades, realizan acercamientos con los elementos para conocer las situaciones que enfrentan durante sus jornadas y supervisan que su actuación se encuentre dentro del marco de la ley.

Como parte de estas acciones, se han atendido casi 300 reportes ciudadanos, mismos que han sido formalizados en expedientes de investigación cuando existen elementos para determinar posibles conductas irregulares.

Asimismo, se han realizado detenciones de oficiales relacionados con presuntos actos indebidos. En estos casos, los elementos son puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica, además de que pueden enfrentar procedimientos administrativos ante la Comisión de Honor y Justicia.

El presidente municipal, ha establecido que la Policía Ética no será cómplice de ningún tipo de práctica de corrupción, por lo que se mantiene una política de cero tolerancias ante conductas que vulneren los derechos de la ciudadanía o excedan las facultades de los elementos.