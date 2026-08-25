Recibe gobierno de Atizapán premio a Gestión Municipal

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Este municipio recibió el Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2025, con proyectos que destacan por su innovación y resultados en distintas áreas de la administración encabezadapor el presidente municipal Pedro Rodríguez. Durante la ceremonia por el 53 aniversario del Instituto de Administración Pública del Estado de México, el municipio obtuvo el segundo lugar por su Modelo para la Generación de Confianza Institucional en la Seguridad Pública Municipal y el tercero por la Unidad Municipal de Investigación de Robo de Vehículos. También recibió menciones honoríficas por el proyecto Perspectiva de Género en la policía considerada la mejor y más grande.