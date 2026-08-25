La Esfinge estará de regreso

Con un par de presentaciones especiales

Tras el lanzamiento de La Cruel Cantora en 2023, la banda está de vuelta con nuevo disco y gira en algunas ciudades de México

La Esfinge, proyecto de rock alternativo y heavy metal liderado por el cantante mexicano, Cristian Castro, bajo su alter ego, Lügh Draculea, está de vuelta en una nueva etapa. Tras el anuncio de su nuevo álbum, La Serpiente Emplumada, también prepara una serie de presentaciones especiales en Ciudad de México y Guadalajara como parte de su regreso a los escenarios.

Conocido internacionalmente por su exitosa carrera en el pop romántico, por más de una década ha desarrollado una propuesta musical alterna. En ella, fusiona la fuerza del heavy metal, el rock alternativo y una estética oscura y teatral, adoptando para ello el alter ego Lügh Draculea, personaje que encabeza esta banda.

Formada por Cristian Castro (Lügh Draculea), David Avilés, Alejandro Carrera, Alexei Torres, Bryce Snowden, representa un proyecto personal que nació desde su etapa estudiantil. Castro ha señalado que varias de las composiciones que integraron su primer material discográfico fueron creadas durante su adolescencia, cuando comenzó a desarrollar interés por el metal progresivo y el rock pesado. Su pasión por bandas como Tool ha influido significativamente en la identidad sonora de la agrupación, que combina elementos del metal contemporáneo con una propuesta conceptual propia. Esta originalidad y pasión en el proyecto los llevó a pisar el escenario del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, el 30 de marzo de 2014.

La trayectoria de la banda incluye dos producciones de estudio: El Cantar de la Muerte (2014) y La Cruel Cantora (2023). Ahora, la preparan su tercer material discográfico, tentativamente titulado La Serpiente Emplumada, una producción de 12 temas inspirada en la cosmovisión prehispánica mexicana y particularmente en la figura de Quetzalcóatl. Como adelanto de esta nueva etapa musical, el grupo lanzará el sencillo “Mensajero”, que servirá como carta de presentación del álbum.

RADIOGRAFÍA MUSICAL

Con más de una década de trayectoria, La Esfinge sigue siendo parte del universo multifacético de uno de los cantantes latinoamericanos más queridos. Creció en popularidad entre las plataformas de redes sociales como Tiktok, donde generaciones más recientes descubrieron su alter ego y conectaron con el potencial del proyecto. Su país natal, México, tiene el mayor número de escuchas, seguido de Argentina y Chile.

Esta presentación representa una nueva oportunidad para reencontrarse con el universo de Lügh Draculea y La Esfinge, proyecto que ha marcado una faceta diferente dentro de la carrera de Cristian Castro y que continúa generando expectativa entre sus seguidores.

No dejes pasar la oportunidad de reencontrarte con el universo de La Esfinge y Lügh Draculea. La Preventa Banamex se llevará a cabo el 27 de agosto a través de Ticketmaster, mientras que la Venta General estará disponible un día después.