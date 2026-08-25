Temporada de regreso a clase, mina de oro para los fraudes digitales

Engaños pueden vaciar el bolsillo de familias

La compra de útiles, uniformes y equipos tecnológicos, así como trámites escolares, se convierten en oportunidades para los ciberdelincuentes

Con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), las compras relacionadas con el regreso a clases son una mina de oro para los fraudes digitales, pues ciberdelincuentes aprovechan esta temporada del año para lanzar diferentes anzuelos a sus víctimas, en busca de obtener un beneficio económico a costa del ahorro y trabajo de padres de familia.

David González, investigador de seguridad informática de ESET, empresa global de ciberseguridad, comenta que el inicio de un ciclo escolar genera un flujo de dinero valuado en millones de pesos, en efectivo y de forma digital, el cual representa un botín jugoso para los amantes de lo ajeno.

Tan sólo para este año, el ciclo escolar 2026-2027 impulsará una derrama económica de 144,450 millones de pesos, 7% más que en 2025, favorecida por la compra de útiles, uniformes, calzado, mochilas, libros y equipos tecnológicos, estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Por estudiante, el regreso a clases representa un gasto básico de hasta 12,422 pesos en útiles escolares, uniformes y calzado, cuota escolar y artículos de limpieza, 13.80% más que en 2025, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

Fraudes más comunes en este regreso a clases

Entre los fraudes más populares está la creación de perfiles falsos en redes sociales que venden útiles y uniformes escolares con descuentos que parecen imperdibles, de hasta 90%, lo cual motiva a la gente a comprar sin detenerse a analizar si son reales. Una vez que pagan total o parcialmente, se dan cuenta que fue una estafa y perdieron su dinero.

Otro de los fraudes que se ven de forma constante es la suplantación de identidad de instituciones educativas. Los estafadores crean páginas online prácticamente iguales a las de algunos colegios y, paralelamente, envían mensajes a alumnos, padres o tutores, por WhatsApp, SMS o correo electrónico, en los cuales piden actualizar información, ponerse al corriente con las colegiaturas o descargar la lista de útiles.

Al ver que la cuenta de origen es de la supuesta institución, la persona da clic sin detenerse a revisar; inmediatamente es dirigida a la página apócrifa que se generó, ahí da los datos que solicitan o descarga archivos con virus y los criminales terminan por sustraer información personal o financiera.

Otra forma de estafa está relacionada con las becas del gobierno. Los estafadores aseguran que pueden ayudar a tramitar este beneficio, piden datos y, tiempo después, la gente se da cuenta que fue un fraude, comenta González.

SSPC emite recomendaciones para prevenir fraudes durante el regreso a clases

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes digitales en la compra de útiles escolares y dispositivos electrónicos en este regreso a clases.

Se ha detectado que ciberdelincuentes incrementan actividades fraudulentas en el periodo de regreso a clases, las principales amenazas son los sitios falsos de venta de útiles escolares y uniformes, ofertas engañosas de dispositivos electrónicos, suplantación de identidad de instituciones educativas y otras modalidades de fraude diseñadas para obtener datos personales o recursos económicos.

Las ofertas aparentemente limitadas, que incluso llegan a solicitar un anticipo o apartado para reservar el producto, se posicionan a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos o anuncios patrocinados, argumentan alta demanda o disponibilidad restringida, el objetivo es inducir decisiones de compra impulsivas y obtener pagos antes de que las víctimas verifiquen la autenticidad de la oferta. Una vez recibido el dinero, los responsables suelen desaparecer o cortar toda comunicación.

Por lo anterior, la SSPC emite recomendaciones para identificar situaciones de riesgo y evitar el robo de información personal y financiera:

Verificar la autenticidad del vendedor, comprobar que el establecimiento cuente con datos de contacto verificables y presencia comercial legítima.

Comparar los precios antes de comprar en distintos establecimientos y verificar que el descuento ofrecido sea razonable antes de realizar cualquier pago.

Evitar decisiones apresuradas, antes de efectuar cualquier pago es recomendable revisar cuidadosamente la información disponible y evitar decisiones impulsivas.

Verificar la autenticidad del sitio web, acceder a los sitios de compra escribiendo directamente la dirección en el navegador o mediante enlaces obtenidos de fuentes oficiales.

Evitar pagos a cuentas personales, verificar la identidad del beneficiario y confirmar que el comercio o institución cuente con mecanismos formales de cobro.

Preferir comercios reconocidos, hacerlo en establecimientos reconocidos o distribuidores autorizados que ofrezcan garantías y mecanismos formales de atención al cliente.