Clave Especial llegará a Telcel GAMERGY México

De la mano de Concacaf Kick-Off

La agrupación de música mexicana será una de las invitadas especiales el próximo 29 de agosto en el escenario principal de GAMERGY, en Expo Santa Fe.

Como parte de la participación de Concacaf Kick-Off, la marca juvenil oficial de Concacaf que conecta a las nuevas generaciones con el deporte a través de experiencias de entretenimiento, Telcel GAMERGY México 2026 recibirá a Clave Especial, una de las agrupaciones más destacadas de la nueva generación de la música mexicana. El grupo será uno de los invitados especiales el próximo sábado 29 de agosto en el escenario principal de GAMERGY, en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Originarios de Salinas, California, Clave Especial ha conquistado a audiencias de México, Estados Unidos y América Latina con un sonido que cruza la música mexicana contemporánea y elementos de banda con una sensibilidad urbana y una narrativa ligada a su identidad bicultural . Actualmente, la agrupación cuenta con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 3.2 mil millones de reproducciones globales.

Su álbum debut, MIJA NO TE ASUSTES, lanzado en febrero de 2025, alcanzó el #2 en Apple Music y obtuvo certificación Platino en Estados Unidos. El proyecto incluye temas como “Tu Tu Tu”, “Como Capo”, “No Son Doritos”, “Rápido Soy” y “Kalashnikov”. “Tu Tu Tu”, además, se convirtió en el primer #1 de Clave Especial en Billboard Regional Mexican Airplay.

La agrupación continúa expandiendo su propuesta con AFTERAFTER, EP presentado el pasado 30 de abril, que reúne colaboraciones con artistas como Fuerza Regida, Los Gemelos de Sinaloa, Chino Pacas y Chuyin, y representa una nueva etapa creativa para el grupo.

Con una presencia sólida a ambos lados de la frontera, una comunidad de seguidores en constante crecimiento y una propuesta capaz de trascender géneros y mercados, Clave Especial continúa expandiendo el alcance de la música mexicana y construyendo un legado que apenas comienza.

La presencia de Clave Especial se suma a la programación de Telcel GAMERGY México 2026, uno de los encuentros más importantes para las comunidades de gaming y esports en la región. Del 28 al 30 de agosto, Expo Santa Fe será sede de tres días de competencias, videojuegos, entretenimiento, música, creadores de contenido y experiencias para los aficionados, consolidando un espacio de encuentro entre distintas comunidades de la cultura digital y el entretenimiento.

El éxito de Telcel GAMERGY CDMX no sería posible sin el respaldo de sus aliados comerciales, quienes edición tras edición se suman al proyecto para brindar experiencias únicas al público. En esta edición, el festival cuenta con el apoyo de Telcel, BYD, Volt, Maruchan, Panini, Cinépolis, Arena y Concacaf Kick-Off.