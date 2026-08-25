Ricky Martin completa el elenco de Hombre al agua

Tráiler y póster oficial

Gael García Bernal presentó su tercer largometraje a través de Deadline

Dirigida y protagonizada por Gael García Bernal, Hombre al agua es su tercer largometraje como director, después de Déficit (2007) y Chicuarotes (2019).

Coescrita por García Bernal y Mariano Pensotti, la película es una sátira que combina humor y drama para explorar la identidad, las apariencias y las contradicciones humanas. Su propuesta visual y narrativa incorpora momentos de extrañeza y surrealismo para adentrarse en un universo marcado por la manipulación, la pertenencia y las máscaras que construimos frente a los demás.

A este lanzamiento se suma otra gran novedad: se revela la participación de Ricky Martin como productor ejecutivo y parte del elenco de Hombre al agua, junto a Gael García Bernal, Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel Rulfo, Jorge Salinas y Ezequiel Díaz.

El lanzamiento del tráiler y el póster sirve como antesala de dos momentos clave para la película: su próximo estreno mundial en la Selección Oficial de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y, pocos días después, su estreno norteamericano en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Producida por La Corriente del Golfo, casa productora fundada por Gael García Bernal y Diego Luna, junto a Fernanda de la Peza y Stacy Perskie, la película fue rodada entre México y Cuba.

Las ventas internacionales están a cargo de The Pool Films, compañía que incorporó el título a su catálogo y ha acompañado su presentación ante compradores y la industria cinematográfica internacional.

Con Hombre al agua, García Bernal regresa a la dirección con una historia que observa las identidades que construimos para pertenecer y aquello que sucede cuando esas apariencias comienzan a fracturarse, desde una voz propia y una sensibilidad capaz de encontrar resonancia más allá de nuestras fronteras.

Hombre al agua llegará a salas mexicanas el próximo 24 de septiembre.

SINOPSIS

Camilo, un salvavidas cubano, salva de morir ahogado en el mar Caribe a un empresario mexicano llamado Abel. Agradecido, Abel “rescata” a Camilo al ofrecer llevarlo a México para convertirlo en su mano derecha. Abel le presenta a su hija Juana, con quien Camilo se casa y con el tiempo tienen una hija juntos. Pero pronto, Camilo descubre que todo formaba parte de un plan maquiavélico de manipulación y control. Con su nueva vida derrumbándose, Camilo deberá descubrir quién está detrás del complot y tomar el control de su propio destino. ¿Logrará Camilo encontrar una salida o quedará atrapado en el juego de poder?