Las lluvias amenazan el patrimonio de 1 de cada 2 personas en México

Apenas 26.5% de viviendas tiene algún seguro

Los daños asegurados por estos fenómenos hidrometeorológicos alcanzaron los 11 mil 300 mdp en 2025

En esta temporada, las fuertes lluvias y huracanes se convierten en un riesgo para el bolsillo de los hogares en México, ya que el 50% de la población afirmó que la principal preocupación económica ante estos fenómenos es sufrir daños en su patrimonio, desde afectaciones a la vivienda y pérdida de muebles hasta daños en automóviles.

En 2025, los daños asegurados por lluvias, inundaciones y otros riesgos hidrometeorológicos alcanzaron 11 mil 300 millones de pesos, 70% más que en 2024, mientras que apenas 26.5% de las viviendas en México cuenta con algún seguro, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Además, 22% de las personas en México señaló como principal inquietud la pérdida de ingresos, empleo o el cierre de negocios; 18% teme tener que asumir directamente las reparaciones de su colonia sin apoyo gubernamental, mientras que 10% manifestó preocupación por un eventual desabasto de alimentos y el consecuente incremento de precios, de acuerdo con el estudio “Percepción Nacional de la Temporada de Lluvias y Huracanes 2026”, elaborado por Research Land.

“Las lluvias dejaron de percibirse únicamente como un fenómeno meteorológico y comenzaron a representar un riesgo financiero para las familias. Cuando una inundación afecta una vivienda, un automóvil o impide trabajar durante varios días, el impacto llega directamente al patrimonio y al ingreso disponible de los hogares”, afirmó Pablo Levy, Director General de la firma.

La preocupación patrimonial aumentó 18 puntos porcentuales en dos años. En 2024, los daños a bienes representaban el 32% de las principales inquietudes económicas relacionadas con lluvias y huracanes; para 2026 alcanzaron el 50 por ciento, según la encuesta.

El impacto económico cambia según la región

La vulnerabilidad económica no se percibe de manera uniforme en el país. En las zonas costeras, donde existe una mayor exposición a huracanes, el 70% de la población señaló los daños al patrimonio físico como su principal preocupación, según los datos.

En la región central, en cambio, el impacto se relaciona más con la actividad productiva dado que el 50% teme una pérdida de ingresos derivada de afectaciones al empleo o del cierre de negocios. En el Valle de México aparece otra presión sobre el bolsillo ya que el 30% manifestó preocupación por tener que asumir directamente el costo de reparar su colonia después de una inundación, de acuerdo al estudio.

Entre los hogares de nivel socioeconómico D+ las preocupaciones están más fragmentadas dado que el 35% señaló el costo de reparar su entorno, el 34% la pérdida de patrimonio y el 31% la afectación de sus ingresos, agregó.

Solo 5% atribuye las inundaciones a la naturaleza

Además del impacto económico, el estudio identificó un cambio relevante en la manera en que los mexicanos explican las inundaciones.

“En 2024, 38% atribuía estos fenómenos a la fuerza de la naturaleza; en 2026 la proporción cayó a solo 5%. En contraste, quienes responsabilizan a la falta de mantenimiento y limpieza aumentaron de 31% a 52%, mientras que la ausencia de grandes obras públicas pasó de 20% a 32 por ciento”, resaltó.

También cambió la percepción sobre la capacidad del país para enfrentar estos fenómenos. En 2024, 18% identificaba las deficiencias de infraestructura como una de las razones por las que México no estaba preparado para lluvias y huracanes; actualmente la cifra alcanza 41%. La percepción de ineficiencia gubernamental aumentó 25 puntos porcentuales, al pasar de 13% a 38 por ciento.

Nueve de cada diez demandan soluciones de infraestructura

Ante el riesgo de perder patrimonio o ingresos, las prioridades de la población apuntan hacia soluciones de largo plazo, ya que el estudio arrojó que 90% concentró sus demandas en medidas de infraestructura para reducir las afectaciones provocadas por lluvias severas.

“El 52% consideró urgente desarrollar sistemas modernos de captación y almacenamiento de agua de lluvia y el 38% demandó rediseñar las redes de drenaje y alcantarillado. Solo 5% consideró prioritario mantener un modelo basado principalmente en alertas tempranas y albergues”, mencionó.

Esta percepción ocurre en un contexto en el que 58% consideró que México está poco o nada preparado para enfrentar la temporada de lluvias y huracanes, mientras que solo el 11% calificó al país como “muy preparado”, de acuerdo con la firma.

La responsabilidad tampoco recae exclusivamente en las autoridades, ya que la encuesta resaltó que 82% de los mexicanos identificó tirar basura en calles, drenajes y alcantarillas como la principal falta de responsabilidad de la ciudadanía, frente a 7% que señaló habitar en zonas de alto riesgo, 6% no informarse ni contar con un plan de emergencia y 5% ignorar avisos de evacuación.