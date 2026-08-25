A Marte. Un abrazo, el universo, una figura de acción y tú

Teatro con sensibilidad y humor

El amor también encuentra su lugar en la adopción y la neurodivergencia

Por Arturo Arellano

A Marte. Un abrazo, el universo, una figura de acción y tú, escrita por Leticia Amezcua, inició temporada en el Foro Lucerna, donde se presentará hasta el 4 de octubre con funciones todos los domingos a las 12:30 horas.

La puesta en escena, producida por Metro y Medio Producciones, invita al público a reflexionar sobre la pertenencia, la adopción, la neurodivergencia y la importancia de ser fiel a uno mismo. A través del humor, la imaginación y la sensibilidad, la historia busca emocionar a espectadores de todas las edades.

La obra cuenta con las actuaciones de Marco Salazar, Marcia Coutiño, Gicela Sehedi, José Dammert, Odette Villarreal, Diego Ortíz de Pinedo y Nico Martínez.

La trama comienza cuando George enfrenta una entrevista decisiva para convertirse en padre adoptivo. Lo que aparenta ser un trámite se convierte en un recorrido por los recuerdos, pérdidas y heridas que han marcado su vida.

George es un joven autista que desea adoptar un hijo junto con su esposa. Sin embargo, su hermana, su mejor amigo y la terapeuta cuestionan su decisión. A pesar de las dudas y los obstáculos, él se mantiene firme en sus convicciones y lucha por cumplir aquello que desea.

“Es un dulcesito esta obra. Cuando llegó a mi vida este libreto, sí cambió mi vida”, comentó en entrevista Odette Villarreal, quien forma parte del elenco.

La actriz explicó que la puesta en escena aborda la manera en que las personas viven y se relacionan con quienes las rodean, además de plantear la necesidad de respetar las diferencias “Se trata de ver esta parte humana de las personas, de cómo vivimos, cómo interactuamos con quienes nos rodean. Habla de ser fiel a uno mismo, de aferrarte a tus creencias, a lo que tú quieres”, señaló.

Un personaje construido desde la experiencia

Villarreal interpreta a la esposa de George, una periodista que funciona como un punto de equilibrio para el protagonista, descrito como una persona muy volátil “Yo interpreto a la esposa. Es un personaje súper bonito; le ayuda a George a centrarse, porque es súper volátil, y yo soy periodista. Se logra un equilibrio entre ambos muy bonito”, explicó.

Para construir el personaje, la actriz recurrió especialmente a su lado más humano, pues dentro de la historia enfrenta una enfermedad “Mi personaje lo empecé a construir desde la parte más humana, porque al personaje le da cáncer. Mi abuelito falleció de cáncer, de modo que parte de mi inspiración para este personaje viene de ahí”, compartió.

La experiencia personal le permitió acercarse al papel desde la sensibilidad y conectar con las emociones relacionadas con la enfermedad, el acompañamiento y el amor familiar.

Neurodivergencia sin diferencias

La obra también busca acercar al público a la neurodivergencia desde una perspectiva empática y libre de prejuicios. Para Villarreal, abordar el autismo desde el teatro permite reconocer que todas las personas tienen características y experiencias que las hacen únicas.

“Creo que hay teatro para todos. Esta es una obra que te va a divertir, pero también te va a dejar un mensaje, porque hay mucha gente con temas de neurodivergencia, y es bonito tocarlos porque lo que nos hace diferentes nos hace especiales y únicos”, afirmó.

La actriz destacó que la historia presenta el autismo desde el punto de vista de un joven que busca formar una familia, sin reducirlo a una etiqueta “Es ver que todos somos personas y tenemos cosas. Justo se trata de no hacer diferencias”, añadió.

A Marte. Un abrazo, el universo, una figura de acción y tú es la primera puesta en escena de esta historia. Antes del estreno, el equipo realizó lecturas para revisar el texto y encontrar la mejor manera de llevarlo al escenario “Habíamos hecho lecturas para ver qué servía y qué podíamos hacer. Es la primera vez que se monta; es el estreno”, comentó Villarreal.

La actriz espera que el público salga del teatro con una reflexión sobre la fuerza de los vínculos afectivos y la posibilidad de encontrar un lugar de pertenencia “Me gustaría que la gente se lleve que el amor lo es todo, porque el amor nos hace fuertes. Me encantaría que fueran a verla y se lleven ese mensaje”, concluyó.

La obra se presentará del 2 de agosto al 4 de octubre, todos los domingos a las 12:30 horas, en el Foro Lucerna. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto.