Se suma PJCDMX a programa de Defensoría Social “Ponciano Arriaga”

– Cada lunes acudirán personas servidoras públicas adscritas al TSJ y TDJ a apoyar en las mesas de atención ciudadana que se desplegarán en el Zócalo

“El Tribunal no viene a defender a una parte frente a otra: no puede, y no debe. Nuestra obligación es resolver con imparcialidad los asuntos que llegan. Venimos a explicar cómo funciona un juicio, venimos a que nadie llegue perdido a la puerta de un juzgado”, aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, en la presentación del programa de Defensoría Social “Ponciano Arriaga”.

Subrayó que este programa social en el que participarán 100 personas abogadas, nace de una visión clara y comprometida de la jefa de Gobierno, quien, como reconocida luchadora social y política, ha concretado una idea que durante años ha trabajado y consiste en llevar la ayuda legal a donde está la gente, y no al revés; por ello cada lunes, el TSJ participará con una mesa propia.

En el Zócalo de la Ciudad de México, Guerra Álvarez señaló que la estrategia impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina no le regala la razón a nadie, pone al alcance de todos lo que solo estaba al alcance de algunos, destacando el carácter pionero de esta labor al servicio de la ciudadanía.

Al acto encabezado por el gobierno local y la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, acudieron también la magistrada Nahyeli Ortíz Quintero y el magistrado Diego Armando Guerrero Martínez, ambos del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del PJCDMX; órgano que también participará en las mesas de atención ciudadana.

La consejera Jurídica y de Servicios Legales destacó que este esfuerzo cuenta con la participación y respaldo de los tres poderes de la Ciudad de México, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia; y agradeció a todas las autoridades y miembros del gabinete presentes, su confianza y compromiso con este programa social.