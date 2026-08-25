El Country Club vibra con una entrada histórica en la gran final del ATP Challenger

¡Fiesta del tenis en Cancún!

Por Oswaldo Águila

El Cancún Country Club se convirtió en el epicentro del tenis internacional tras registrar una asistencia masiva de aficionados que abarrotaron las tribunas para presenciar la gran final del Cancún Country Open ATP Challenger Tour 2026.

En un ambiente de algarabía y fiesta deportiva, la afición cancunense acompañó cada punto de un duelo decidido a tres reñidos sets, donde el tenista polaco Hubert Hurkacz se proclamó flamante campeón.

Presencia institucional y respaldo al deporte blanco

La histórica asistencia en el recinto lució engalanada por la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien encabezó la ceremonia de premiación en el presidium junto a directivos de la ATP y representantes del turismo estatal.

Su participación subrayó el compromiso de la administración local por consolidar al estado como un destino idóneo para competencias de talla internacional y las promesas que deslumbraron en la cancha.

Más allá del tenis de máximo nivel ofrecido por los finalistas, las ovaciones de la tarde se las llevó el entusiasta equipo de Kids Ball (recogepelotas dirigidos por Mario y Micke Bravo.

La coordinación y agilidad de estos jóvenes mantuvieron el ritmo del juego impecable en cada cambio de lado.

Entre ellos, sobresalió con brillo propio de los jóvenes, Sofía Águila, Natalia Samartin, Mariano y Emiliano Aceval. Sofía y Isabella Montes, Matías Mora, y Alejandro Sánchez, cuya concentración, disciplina y temple bajo la presión de la pista central, cautivaron. tanto a la afición como a los jueces del torneo.