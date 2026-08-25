Talento formado en la UAEMéx llega a la lista 30 Under 30 de Forbes México

– Karime Guillén Libien, egresada de la Licenciatura en Biotecnología, fue reconocida por su propuesta de innovación sustentable y su impulso al emprendimiento desde las áreas STEM

Toluca, Méx.- Convencida de que la ciencia puede trascender los laboratorios para convertirse en una herramienta al servicio de la sociedad, Karime Guillén Libien, egresada de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue incluida en la lista 30 Under 30 de Forbes México, que reconoce a jóvenes menores de 30 años cuyo trabajo está transformando industrias y sectores del país.

La distinción, que contempla categorías como negocios y finanzas; tecnología e innovación; ciencia, educación e industrias creativas; impacto social y sostenibilidad; así como deportes y entretenimiento, reconoce en esta edición el trabajo de Karime y su apuesta por impulsar soluciones sustentables desde la biotecnología.

Su iniciativa surgió de una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué puede hacerse con aquello que normalmente consideramos un desperdicio? Desde la biotecnología, Karime encontró una respuesta que hoy se materializa en Rearvora, empresa que fundó para transformar residuos orgánicos provenientes del sector industrial en ingredientes funcionales de alto valor.

“En Rearvora transformamos residuos orgánicos del sector industrial en ingredientes funcionales de alto valor para posicionarlos en productos de cuidado personal, de limpieza, biomateriales, biofertilizantes, entre otros más”, explicó.

La formación universitaria fue fundamental para que aquella inquietud pudiera convertirse en proyectos concretos. A través de la biotecnología, Karime encontró herramientas para desarrollar una propuesta que vincula innovación, sostenibilidad y emprendimiento, trayectoria que ahora es reconocida por una de las publicaciones de negocios y liderazgo más importantes del país.

Para la joven universitaria, sin embargo, formar parte de 30 Under 30 no representa un punto de llegada, sino una oportunidad para amplificar un mensaje dirigido a otras personas que buscan abrirse camino en la ciencia, la tecnología y el emprendimiento.

Detrás de este reconocimiento existe una trayectoria marcada por la perseverancia y el acompañamiento. Karime destacó el respaldo que ha recibido de la UAEMéx, institución en la que se formó profesionalmente y desde donde comenzó a desarrollar sus primeras experiencias vinculadas con el emprendimiento.

La presencia de Karime Guillén en la lista 30 Under 30 también representa, desde su perspectiva, una oportunidad para visibilizar el papel que las jóvenes pueden desempeñar en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en la generación de proyectos con impacto social y ambiental.

Con la mirada puesta en el futuro, entre sus siguientes metas se encuentra fortalecer la presencia de Rearvora en el ámbito empresarial y consolidar Ecos con Karime, proyecto mediante el cual ofrece consultorías, talleres y conferencias relacionadas con economía circular y modelos de negocio de triple impacto. A través de estas iniciativas también busca acompañar a quienes desean emprender, pero todavía no encuentran la confianza necesaria para dar el primer paso.

La historia de Karime Guillén Libien refleja así el potencial de la formación científica para trascender las aulas y convertirse en soluciones concretas. Su inclusión en 30 Under 30 de Forbes México reconoce una trayectoria que apuesta por unir biotecnología, sostenibilidad y emprendimiento, al tiempo que proyecta el talento formado en la UAEMéx hacia nuevos espacios de innovación y transformación social.