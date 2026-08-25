UAEMéx y University of Illinois dialogan sobre los desafíos de las ciudades sostenibles

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Secretaría de Ciencia y la Facultad de Planeación Urbana y Regional, realizó el Seminario “Urban Development and Sustainable: Interdisciplinary Approaches for Sustainable Cities”, en colaboración con la University of Illinois Chicago (UIC), mediante la iniciativa Illinois Mexican and Mexican-American Students (I-MMAS), como un espacio de intercambio académico sobre los retos que enfrentan las ciudades ante el crecimiento urbano, el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible.

Durante la apertura, la titular de la Secretaría de Ciencia, Arianna Becerril García, señaló que el intercambio entre instituciones permite ampliar la discusión científica y vincularla con problemáticas que inciden directamente en la vida de las comunidades.

Destacó que abordar el desarrollo urbano y la sostenibilidad desde distintas disciplinas permite reconocer el carácter social de la ciencia y la necesidad de que el conocimiento generado en las universidades tenga una mayor presencia fuera de los espacios académicos.

En este sentido, subrayó la relevancia de impulsar una ciencia abierta y accesible, al tiempo que destacó el lanzamiento del Premio UAEMéx a la Ciencia como Bien Público 2026, iniciativa orientada a reconocer investigaciones que contribuyan a acercar el conocimiento científico a la sociedad.

Por su parte, el director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Benigno González García, destacó que el intercambio con instituciones estadounidenses permite identificar coincidencias entre las problemáticas urbanas de distintos territorios. Aunque cada ciudad enfrenta condiciones particulares, dijo, existen desafíos compartidos relacionados con el crecimiento urbano, la sostenibilidad y las condiciones de vida de sus habitantes.

De manera virtual, desde Chicago, la directora de Relaciones Institucionales México–University of Illinois System, Elvira González de Mejía, explicó que la iniciativa Illinois Mexican and Mexican-American Students (I-MMAS) busca ampliar las oportunidades de colaboración para estudiantes mexicanos y mexicoamericanos, particularmente en investigación, formación académica y desarrollo profesional.

Durante el seminario, la doctorante de la University of Illinois, Marina Moscoso, presentó la ponencia “Desarrollo urbano, urbanización sostenible y bienestar social”, en la que analizó diferentes perspectivas sobre urbanismo y sostenibilidad. Señaló que la creciente concentración de la población mundial en las ciudades plantea nuevos desafíos, entre ellos los asociados al cambio climático, que pueden profundizar la vulnerabilidad de determinados sectores de la población.

Asimismo, el investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Gustavo Álvarez Arteaga, abordó la relación entre “Áreas verdes, servicios ecosistémicos y sostenibilidad urbana”. Explicó que estos espacios han dejado de considerarse únicamente elementos ornamentales dentro de las ciudades y hoy representan componentes relevantes de la planeación urbana, debido a los beneficios ambientales y sociales que proporcionan.