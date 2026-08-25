EU prepara la mayor revocación de visas en su historia

Nueva vuelta de tuerca en las migratorias

Afectaría los permisos de negocios y turismo de hasta 200,000 extranjeros, según fuentes del gobierno de EU

La administración de Donald Trump se prepara para ejecutar la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos. La medida podría afectar a unos 200,000 extranjeros que solicitaron o están solicitando asilo tras haber ingresado al país con visas de turismo o negocios.

De acuerdo a medios nacionales que han tenido acceso a documentos internos, el Departamento de Estado planea anunciar en las próximas semanas la cancelación de visas B1 y B2 expedidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares han solicitado o están en proceso de solicitar asilo. La operación se haría en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la implementación de las leyes migratorias.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que habrá revocaciones, pero no confirmó la cantidad. Dijo que se revocarán “visas de no inmigrante de extranjeros que llegaron a Estados Unidos afirmando ser visitantes de corta duración, pero posteriormente solicitaron asilo para quedarse aquí de manera permanente”.

Sin deportaciones inmediatas

Según los funcionarios consultados, la revocación de la visa no significaría una expulsión inmediata del país. La mayoría de los casos de asilo pendientes serían reclasificados, aunque las personas perderían su estatus como viajeros de turismo o negocios. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque la medida todavía no es definitiva y podría enfrentar impugnaciones legales.

La medida sería una nueva vuelta de tuerca en las restrictivas políticas migratorias que han definido el gobierno de Donald Trump. En lo que tiene que ver con visados, la administración republicana ya ha endurecido las restricciones a solicitantes de diferentes maneras: requiriendo más información personal, incluyendo acceso a las redes sociales de los solicitantes, estableciendo altísimas tarifas para siquiera empezar el proceso y directamente prohibiendo las visas a ciudadanos de ciertos países.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicó en redes sociales un señalamiento a personas que usan los visados de turismo o negocios para ingresar a Estados Unidos y luego solicitar asilo. “La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas”, escribió Landau en X. “El asilo no debería ser una laguna jurídica para eludir la ley de inmigración”.

Los visados B1 se expiden generalmente para viajes de negocios, mientras que los visados B2 se expiden, por lo general, para turismo, visitas familiares o atención médica.

A los solicitantes actuales de visados B1 y B2 se les pide que declaren que no solicitarán asilo en Estados Unidos y que demuestren su intención de regresar a sus países de origen.

En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado unos 175.000 visados a personas que han sido condenadas o acusadas de delitos que van desde la conducción bajo los efectos del alcohol hasta la violación y el robo, así como a personas que se han pronunciado públicamente en contra de las políticas de Estados Unidos.

Gobierno de EU propone elevar costo de visas de trabajo H-1B

El gobierno de Donald Trump publicó una propuesta de reglamento para codificar una tasa de más de 100,000 dólares para las visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente cualificados, impuesta por primera vez el año pasado, pero que ha sido bloqueada por los tribunales.

La tasa, impuesta por primera vez por Trump en un decreto temporal el año pasado, eleva de forma considerable el costo de estas visas, de las que dependen en gran medida los sectores tecnológico, educativo y de investigación.

En junio, un juez federal dictaminó que la tasa era ilegal e impidió su recaudación. Una corte de apelación con sede en Boston está revisando esa decisión, mientras que otro tribunal examina si un juez de Washington D.C. rechazó de manera correcta un recurso contra la tasa presentado por un importante grupo empresarial.

La proclamación de Trump de 2025 por la que se imponía la tasa expira en septiembre, un año después de su promulgación, pero ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional que adoptara una normativa para convertirla en permanente.

La tasa propuesta, de 103,265 dólares, publicada en línea en el Registro Federal da inicio a un periodo de 30 días para la presentación de comentarios públicos. La norma podría quedar definitiva a fines de año.