En recuerdo con todo mi amor de mi querida hija Erika, en su noveno año de trascendencia

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Al llegar en abril y mayo a la dirigencia de Morena, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández ajustaron sus tiempos, y anunciaron que comenzarían a definir sus candidatos a las 17 gubernaturas en juego en 2027 a partir de mediados de septiembre.

Inicialmente se había dicho que eso sería a partir del 22 de junio.

Pero ante el desboque de sus aspirantes en todos esos estados, el incontrolable flujo de actos anticipados de todos ellos, el descontrolado y excesivo gasto -de origen desconocido- en esos eventos, las abiertas pugnas con amenazas graves de rompimiento de corrientes y personajes en buena parte de esas entidades, las novatas dirigentes de Morena decidieron lanzar hoy sus primeros 3 candidatos.

Y adelantaron que esas primeras 3 posiciones van por consenso producto de acuerdos internos y en privado y no surgidas de encuestas.

Así, para Aguascalientes (estado mayoritariamente panista) llega la senadora Nora Ruvalcaba. De ser ratificada a inicios de 2027, será la cuarta ocasión en que compita por la gubernatura de Aguascalientes. La primera fue por el PRD y las otras por Morena.

Para Campeche, las dirigentes Montiel y Citlalli Hernández simplemente ratificaron a Pablo Gutiérrez Lazarus, quien ya había sido designado desde junio por la gobernadora Layda Sansores como su Coordinador en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional y quien, de ser ratificado, será candidato a gobernador de Morena en 2027.

Lazarus,originario de la CDMX, de 44 años, ex panista, ha sido 3 veces alcalde de El Carmen, elegido por la gobernadora para ser su sucesor.

La tercera designación fue para Colima, donde queda Rosa María Bayardo -ex alcaldesa de Manzanillo- como Coordinadora de la Transformación, para, en enero o febrero de 2027, ser oficialmente la candidata al gobierno del estado.

Así quedan superadas las amenazas de rupturas en esos tres estados.

A estas primeras tres designaciones alcanzadas por acuerdos y negociaciones internas, seguirán las nominaciones de Morena esta semana a candidatos o candidatas en Sinaloa y Querétaro, indicaron las dirigentes Montiel y Hernández.

Así aprovechan el desconcierto causado por el inesperado regreso y nueva salida del gobernador Rubén Rocha Moya para evitar o disminuir los cuestionamientos mediáticos.

Marina del Pilar gasta sin límite para imponer sucesor

En este contexto, de arreglo y candidaturas en lo oscurito dentro de Morena, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena, calienta su sucesión mediante un gasto sin límite para imponer a su candidato o candidata.

Así, el pasado fin de la semana dejó en claro que ella juega dentro del proceso interno de Morena con una mujer y un hombre por aquello del género que corresponda para la candidatura.

En franca violación a los principios de la convocatoria morenista establecidos por el partido en el poder a quienes aspiran a la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional, los aspirantes marinistas, la senadora Julieta Ramírez y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, dieron una muestra de musculo político con sendos eventos masivos.

La senadora encabezando una marcha de apoyo a la soberanía nacional en la ciudad de Mexicali, y el alcalde de Tijuana encabezando una asamblea en esa ciudad.

El caso es que la convocatoria de Morena indica en su base octava, que queda estrictamente prohibida la realización de campañas dispendiosas o la erogación de recursos contraria a los principios de austeridad que caracterizan al movimiento.

Igual, sanciona el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, junto a la utilización de servidores públicos en favor o en contra de los participantes, y el aprovechamiento de programas sociales y cualquier otro medio que busque influir indebidamente en el desarrollo del proceso.

Sin importar tales restricciones, los dos aspirantes marinistas compitieron para ver cuál concentraba más funcionarios públicos y utilizaba más recursos del erario, como quedó evidenciado en un franco acarreo en transportes del gobierno del estado.

En los dos eventos, la senadora y el alcalde no escatimaron gastos en propaganda y reparto de playeras, gorras, alimentos, bebidas y transporte público.

Se estima que la senadora Julieta Ramírez gastó unos 5 millones de pesos, mientras que el alcalde Burgueño le ganó al gastar quizá 8 millones de pesos.

Todo porque la gobernadora Marina del Pilar busca así conducir el proceso interno de Morena para que el candidato sea uno de sus dos delfines y ella quede blindada una vez que deje el poder.

Otra del staff de Rocha Moya su sustituta en Sinaloa

Dentro del vendaval provocado por el sorpresivo regreso -y la subsecuente huida- de Rubén Rocha Moya del gobierno de Sinaloa, el Congreso estatal designó a Graciela Domínguez Nava como su segunda sustituta en el cargo.

La primera fue, durante cuatro meses, Yeraldine Bonilla Valverde, quien ahora regresa a la Secretaría General de Gobierno, y quien llegó a la política luego resultar ganadora en una tómbola cuando era una meserita de una fonda, según reveló el propio Rocha Moya.

La designación de Graciela Domínguez, ex secretaria de Educación de Rocha Moya, indica que el gobernador con licencia continúa al mando de ese estado.

Enrique Inzunza, un cabo suelto

De Rocha Noya al senador Inzunza. Hablar de uno lleva al otro. Y dadas las cosas el futuro del legislador causa escozor entre sus compañeros de Morena en todos sus niveles y de expectación entre opositores y la ciudadanía.

El senador Enrique Inzunza anunció en días anteriores, igual, su reingreso al Senado. Todo dentro de la reincorporación al gobierno del estado de su compadre y vecino de toda la vida en Badiraguato.

Hoy, ese anuncio tiene con cara de ¡what! a los mandos y legisladores y militantes de Morena. Eso se verá si fue cierto o no el martes 1 de septiembre en la sesión de Congreso a realizarse en San Lázaro. O antes, si pide licencia…

“Alito” Moreno: la presidenta Sheinbaum ante su mayor reto

Todo lo anterior y lo que se me haya pasado incluir, ha llevado al senador y líder nacional del PRI, al senador Alejandro Alito Moreno, a afirmar que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su mayor reto interno.

¡UPS!

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