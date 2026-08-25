Impunes los crímenes de Carlos Manzo y Alejandro Leyva

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Uno de los grandes dilemas que vivimos los mexicanos en la actualidad es el cómo reaccionar ante los amagos, amenazas e intimidaciones de autoridades y gente de poder.

Es cierto que la ola de violencia e inseguridad que se vive en el país ha dejado desprotegida a gran parte de la población, especialmente aquella que confía en las autoridades y recurre a ellas, aunque las respuestas recibidas no son las adecuadas.

Resulta muy sencillo lanzar amenazas que muchas ocasiones resultan ser baladronadas, sin que vayan más allá de palabras sueltas perdidas en el viento.

Sin embargo, existen otras vertidas como advertencia que finalmente resultan proféticas, ya que al poco tiempo se convierten en realidad.

Lo conveniente dicen los expertos es que cuando se reciban esas amenazas se denuncie en tiempo y forma, para evitar que pasen a mayores, pero qué hacer cuando se denuncia y se convierte en realidad y los amenazados son asesinados.

¿La autoridad toma cartas en el asunto? Así debiera ser, pero no sucede en la realidad.

Dos hechos relatan la indolencia de las autoridades y quedan como muestra palpable de la miopía de las autoridades.

El alcalde Carlos Manzo fue asesinado en el jardín principal de Uruapan, municipio que gobernaba y ante la vista de cientos de paseantes que disfrutaban la celebración del Día de Muertos.

Antes del suceso, el munícipe había advertido que, si le sucedía algo, los principales responsables serían Leonel Godoy, diputado y ex gobernador de Michoacán, y el hoy senador con licencia y aspirante al gobierno de Michoacán, Raúl Morón.

Las palabras de Manzo se evaporaron a pesar de que la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, repetía una y otra vez lo expresado por su marido, las autoridades no atendían ese reclamo. Lo hicieron mucho tiempo después y exoneraron rápidamente a los señalados.

El otro es un periodista oaxaqueño que fue asesinado en plena calle y a la luz del día, mientras degustaba unos tacos. Alejandro Leyva Aguilar había levantado denuncia ante autoridades, donde señalaba como responsables de lo que le sucediera al gobernador del estado, Salomón Jara; al Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al consejero Jurídico del estado, Geovany Vásquez.

Sucedió lo que tanto temía Leyva Aguilar y fue asesinado y los personajes que fueron acusados por él no han sido molestados ni con el aire fresco de la tarde.

Si algo tienen en común estos asesinatos es que los dos fueron ejecutados en público y ante la mirada de quienes ahí se encontraban y denunciaron con antelación a sus posibles victimarios, aunque la lentitud de las investigaciones deja en claro que no avanzan.

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Quién podrá más en la selección del presidente de la Mesa Directiva del Senado. Los considerados duros de Morena o el grupo Tabasco que encabeza Adán Augusto López y al que sumó ya al coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier. Los primeros impulsan a Higinio Martínez y los segundos a Óscar Cantón. Veremos quién sale ganador, aunque la victoria de uno de ellos o del otro hará más grande la fractura entre los senadores de Morena.

ramonzurita44@hotmail.com

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