Ningún gobernador de Morena aparece entre los cinco mejores del país

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera.

Seguramente sería descalificada desde el púlpito de Palacio Nacional por ser parte de los conspiradores enemigos de régimen, pero de cualquier forma resulta interesante observar los resultados de una encuesta aplicada por la empresa especializada México Elige, cuyos resultados revelan que los gobernadores surgidos de Morena o de sus partidos satélites son poco apreciados por los ciudadanos a los que gobiernan.

En esa consulta, que comprende a los 32 mandatarios de las entidades federativas, ninguno de los que militan en el oficialismo se pudo colocar dentro de los mejores cinco lugares. El que más se acercó fue el chiapaneco Eduardo Ramírez de Aguilar, ubicado en el sexto sitio.

Le sigue un mandatario de oposición, Pablo Lemus Navarro, surgido de MC, al cual siguen dos de las filas del oficialismo, Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí, postulado por el PVM, y Alfonso Durazo Moreno, de Sonora, quien según esta métrica sería el segundo gobernador moreno mejor evaluado, luego del mencionado chiapaneco.

Antes de seguir adelante, es conveniente dar a conocer a los cinco mejor calificados.

En primer sitio aparece el gobernante de Querétaro, surgido de las filas del PAN, Mauricio Kuri González, con un 67.9 de respuestas favorables.

El queretano lleva una relación de respeto con el gobierno federal, por lo que posiblemente su liderato no genere muchos enconos, pero lo que si debe resultar en estos momentos una bofetada a la llamada Cuarta Transformación es que el segundo sitio lo ocupa María Eugenia Campos Galván, nada menos que la gobernante de Chihuahua, surgida del PAN, contra la cual el gobierno federal de Morena ha dirigido toda su artillería, en un inútil intento de exhibirla como traidora a la patria por el hecho de que dos extranjeros –que luego se descubrió que eran agentes de la CIA de los Estados Unidos– murieron en un accidente carretero, junto con dos policías mexicanos, luego de un operativo para destruir laboratorios clandestinos donde se elaboraban drogas, especialmente fentanilo. Por ello, desde los altos mandos del gobierno encargado de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación se hizo correr la versión de que se había permitido a agentes extranjeros actuar en territorio nacional sin tener autorización, claro, del gobierno federal.

La chihuahuense Campos no se dejó intimidar y defendió la actuación de su gobierno en ese y otros casos de lucha contra el narcotráfico que ha encontrado refugio en el territorio del más extenso estado mexicano. Maru, como se conoce popularmente a la gobernante, recibió un 65.4 por ciento de opiniones favorables.

El tercer sitio le correspondió a otro gobernante repudiado por el oficialismo, el priista Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila, quien tuvo el atrevimiento de ganarle “carro completo” al partido oficial en recientes elecciones intermedias en su estado. El mandatario tricolor quedó apenas una décima de punto por debajo de la panista Campos.

El cuarto sitio lo ocupó otro priista, pero no es ciento por ciento puro, pues fue postulado en alianza con el PAN y el prácticamente desaparecido PRD, se trata de Esteban Villegas Villarreal, de Durango, quien también encabezó otra paliza electoral al oficialismo.

Coincidentemente, el general moreno al que se le cargaron las dos derrotas es el mismo: el junior Andrés Manuel López Beltrán (“no me digan Andy”), quien luego de la segunda paliza se tuvo que refugiar en la tierra paterna, Tabasco, en donde busca una diputación federal que, según sus críticos, lo protegerá con el fuero para enfrentar denuncias cuyo número va en aumento.

En quinto lugar, aparece otra panista, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien asimismo padece los embates de la llamada Cuarta Transformaciòn, porque su estado ocupa uno de los primeros sitios en el ámbito nacional por delitos violentos, aunque casi todos están vinculados a fechorías del fuero federal.

En el otro extremo de la encuesta, es decir en los últimos cinco sitios, aparecen otros tantos mandatarios surgidos de las filas del oficialismo.

Con menor puntaje está la muy controvertida gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que le fue cancelada su visa para entrar a los Estados Unidos, algo impensable para un residente de esa entidad fronteriza y menos para un funcionario público. La posible soluciòn que encontró la funcionaria surgida de Morena le resultó peor: ofreció convertirse en informante de agencias de seguridad del vecino país, situación qwue trascendiò debido a la grabación de conversaciones telefónicas que ella atribuyó a conflictos con otras figuras del partido oficial, entre ellos el ex gobernador Rubén Bonilla Valdez, quien fue uno de sus promotores para ocupar la oficina principal del Palacio de Gobierno de Mexicali.

Peor le fue a la goberadora de Morelos, Margarita González Saravia, con apnas 28.3 puntos favorables, pues no ha logrado corregir el desastre que el heredó su antecesor, el ex futbolista Cuauhémoc Blanco Bravo. De hecho, en algunos aspectos la situaciòn en el estado de Emiliano Zapata va para peor.

En tono de broma se dice que para no alentar la rivalidad entre los habitantes del sur y el norte de Baja California, el gobernador de la parte meridional, Víctor Manuel Castro Cosío, quedó peor colocado que la norteña Marina del Pilar Ávila, pues sus escasos 25 puntos lo colocaron en el penúltimo sitio entre los gobernadores mexicanos y, como su colega de la parte septentrional, tiene conflictos internos pues trata de imponer heredero o, más bien, consentida, pues su carta elegida es presidenta municipal de la capital, La Paz, Milena Quiroga.

Para finalizar, una fanfarria (léase trompetilla) para el ganador del último sitio, David Monreal Ávila, de Zacatecas, que apenas sumó 22.6 puntos favorables, con lo cual parece casi imposible que pueda dejar el sitio para su hermano el senador Saúl quien, además, enfenta la limitante de los estatutos de su partido Morena, que proscribe el nepotismo. Es de recordar, ademàs, que otro de sus hermanos, Ricardo, ya gobernó hace algunos sexenios ese estado que ahora es uno de los más afectados por la plaga de grupos criminales.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadìstica y Geografía (INEGI) , en cumplimiento de sus funcionaes dio a conocer otro interesante sondeo, denominado Estadísticas de Bienestar, Cultura y Recreación (EBCR) el cualel mide el porcentaje de habitantes de Mèxico que se siente satisfecho de vivir en nuestro país.

Este estudio,realizado en junio del presente año en 32 ciudades del país, una por estado, tiene un aspecto especial, pues incluye por primera ocasión a niños de 12 años de adelante, además de personas de mayor edaad.

Resultados:

En 2026, de la población de 12 años y más en el país, 64.5 % se ubicó en las calificaciones de satisfecha (9 y 10); 26.0 %, en moderadamente satisfecha (7 y 8); 7.6 %, en poco satisfecha (5 y 6); y 1.9 %, en insatisfecha (0 a 4).

La calificación promedio de satisfacción con la vida fue de 8.75, superior a la que se registró en 2025 (8.65).

Según sexo, el promedio fue de 8.68 para las mujeres y de 8.83 para los hombres.

Con base en grupos de edad, la población de 12 a 17 años presentó el promedio de satisfacción más alto, con 9.39, mientras que la de 75 años y más registró el más bajo, con 8.38. En todos los grupos de edad, los hombres tuvieron promedios de satisfacción más altos que las mujeres, con excepción de la población de 60 a 74.