Denuncia el diputado Omar Ortega Álvarez al municipio de Tultepec por daño ambiental

Tala de árboles en la colonia Santiago Teyahualco

Tultepec, Méx.- El diputado local Omar Ortega Álvarez presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público con residencia en Tultepec, en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos contra el ambiente, previstos en el artículo 228, fracción I, del Código Penal del Estado de México.

De acuerdo con el documento presentado ante la representación social, la afectación ambiental se registró en el camellón de la avenida Joaquín Motero, en la colonia Santiago Teyahualco, a la altura del Mercado de Artesanías Pirotécnicas.

En la denuncia, el diputado expone que el pasado viernes 14 de agosto, alrededor de las 14:00 horas, constató que diversos ejemplares de vegetación urbana -entre ellos, palmeras, aparentemente de la especie Washingtonia, y coníferas en buen estado fitosanitario- habían sido derribados, por lo que solo quedaron los tocones sobre la superficie.

Vecinos de la zona refirieron que las maniobras de tala se llevaron a cabo durante la noche del jueves 13 de agosto, cerca de las 23:00 horas.

Asimismo, señalaron que las acciones habrían sido ejecutadas por el Ayuntamiento, presuntamente en coordinación con una empresa que construye bodegas comerciales en el lugar, con el fin de habilitar un acceso vehicular.

En la denuncia, Omar Ortega argumenta que no existen dictámenes técnicos ni estudios ambientales públicos que justifiquen la tala por riesgo o enfermedad del arbolado. Ortega Álvarez solicitó ser reconocido como víctima u ofendido dentro de la investigación, en su doble calidad de habitante afectado y representante popular. Fundamentó su petición en el derecho a un medio ambiente sano, reconocido por la Constitución, así como en criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).