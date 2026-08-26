Se construirá Sendero Seguro en San Rafael Chamapa en Naucalpan

Recuperación del espacio público

Naucalpan de Juárez, El presidente Municipal Isaac Montoya Márquez dio inicio a los trabajos de recuperación del espacio público con perspectiva de género en la colonia San Rafael Chamapa IV, donde se construirá un sendero seguro y luminoso para fortalecer la tranquilidad de las familias, particularmente de mujeres, niñas, niños y estudiantes.

Esta intervención, que forma parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG), contará con una inversión de 14.2 millones de pesos para transformar el perímetro comprendido entre las calles Capricornio, Segunda Cerrada de Capricornio, Geranio y Cedro, donde se llevarán a cabo trabajos de señalización, rehabilitación de banquetas y cruces peatonales, mejoramiento del alumbrado público y adecuación de un paradero. Además, se colocarán bancas y espacios destinados a favorecer la convivencia y apropiación comunitaria del entorno.

En el marco del Día Naranja, se informó que como parte de esta estrategia de recuperación urbana se instalarán “burbujas seguras” o parabuses, diseñados como puntos de auxilio y refugio inmediato para mujeres y niñas que enfrenten alguna situación de amenaza o riesgo en la vía pública. Estos espacios estarán equipados con cámaras y conectados a los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), con el propósito de facilitar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

Isaac Montoya dijo que debido a que el municipio se entregó en un abandono para más del 70% de las colonias, ahora se trabaja para devolver la tranquilidad a los naucalpense recuperar zonas que durante años habían quedado abandonadas y que hoy por parte del Inegi se reconoce a Naucalpan como el municipio que más creció en la inversión pública.

“Somos empáticos frente a las problemáticas , porque también las hemos padecido y por lo tanto sabemos que hay que hacer. Hoy hemos dado un giro total, tan total que nos reconocieron recientemente que Naucalpan es el municipio con mayorincremento destinado a obra pública de todo el país, correspondiente a mil millones de pesos, es decir 319%”, subrayó.