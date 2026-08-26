Repara gobierno de Ecatepec un poco más de 57 mil baches

Resultados de «bachetón»

Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal ha reparado 57 mil 480 baches y rehabilitado 455 mil metros cuadrados de vialidades, del 1 de enero de 2025 a la fecha, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, al presentar los primeros resultados del Bachetón Ecatepec 24/7, el cambio se siente en las calles”, programa permanente, donde participan más de mil funcionarios y trabajadores.

La alcaldesa recordó que al llegar al gobierno, 80 por ciento de calles estaban destruidas; sin embargo, actualmente se está operando de día y noche para cambiar esa realidad, por lo que se han sumado a las tareas funcionarios del Ayuntamiento, reforzando a los trabajadores que ya participaban en el programa, por lo que hoy más de mil personas laboran intensamente en El Bachetón 24/7.

Subrayó que se pasó de operar únicamente con ocho cuadrillas a un despliegue de 30 cuadrillas por semana. “Por primera vez en Ecatepec los funcionarios se quitan el traje y, por supuesto, las zapatillas, la corbata, el peinado de salón y agarran la pala (…) eso necesitamos: funcionarios de territorio, funcionarios todo terreno”, dijo Cisneros Coss.

A su vez, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, hizo un comparativo de bacheo con la pasada administración y dio a conocer que del 2009 al 2024 se realizó un promedio anual de 50 mil metros cuadrados de bacheo; no obstante, la presente administración en 2025 bacheó 234 mil metros cuadrados y para 2026 se tienen proyectados 221 mil metros cuadrados.