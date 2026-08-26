Llevan a cabo Cabildo Juvenil en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- El Ayuntamiento de este municipio celebró la Segunda Sesión de Cabildo Juvenil, donde jóvenes de distintas comunidades compartieron sus propuestas en materia de activación económica, turismo, cultura y deporte, con el fin de impulsar el desarrollo del municipio, fortalecer la calidad de vida de la población y ser parte activa en la toma de decisiones que ayuden a que el territorio siga avanzando. Al encabezar el Segundo Cabildo Juvenil, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, escuchó la participación de los jóvenes y aseguró que estos ejercicios democráticos abren canales directos y transparentes para que las ideas de las nuevas generaciones incidan en las políticas públicas, fortaleciendo una administración eficiente y cercana a las necesidades reales de las comunidades.