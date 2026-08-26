El Ballet Folklórico de México presenta dos galas en el Palacio de Bellas Artes

Junto a la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional

Estos encuentros reúnen a tres referentes de la vida cultural mexicana

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández ofrecerá dos galas excepcionales en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, acompañado por dos de las instituciones artísticas más importantes del país: la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Estos encuentros reúnen a tres referentes de la vida cultural mexicana en una celebración de la excelencia artística, donde la danza folklórica, la danza clásica y la música sinfónica dialogan desde sus distintas tradiciones para ofrecer al público una experiencia escénica de gran formato.

Desde su fundación en 1952 por Amalia Hernández, el Ballet Folklórico de México se ha consolidado como el máximo exponente de la danza folklórica mexicana. Con un repertorio que integra la riqueza de las tradiciones, la música, el vestuario y las expresiones dancísticas de distintas regiones del país, la compañía ha llevado la cultura mexicana a los escenarios más importantes del mundo y se ha convertido en un referente internacional del patrimonio artístico nacional.

Gala con la Compañía

Nacional de Danza

20 de septiembre | 20:00 hrs.

Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

La primera gala reunirá al Ballet Folklórico de México y a la Compañía Nacional de Danza, agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reconocida como la principal compañía de ballet clásico del país. Desde su creación en 1963, la Compañía Nacional de Danza ha impulsado la creación, preservación y difusión del ballet clásico y contemporáneo, distinguiéndose por la excelencia técnica de sus intérpretes y por un repertorio que combina obras clásicas con propuestas coreográficas actuales.

Este encuentro representa una oportunidad única para apreciar el diálogo entre dos lenguajes dancísticos que, desde distintas tradiciones, comparten un mismo compromiso con la excelencia artística y la preservación del patrimonio cultural.

Gala con la Orquesta

Sinfónica Nacional

27 de septiembre | 20:00 hrs.

Sala Principal del Palacio

de Bellas Artes.

En la segunda gala, el Ballet Folklórico de México compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, considerada la agrupación sinfónica más importante de México y una de las más prestigiosas de América Latina. Fundada en 1928, la orquesta ha desempeñado un papel fundamental en la difusión del repertorio sinfónico universal y de la música de compositores mexicanos, consolidandose como un referente de la vida musical del país.

La unión entre la interpretación en vivo de la Orquesta Sinfónica Nacional y la fuerza escénica del Ballet Folklórico de México dará lugar a una experiencia artística de gran intensidad, donde la música y la danza convergen para celebrar la riqueza y diversidad cultural de México.

Duración aproximada:

1 hora con 40 minutos,

sin intermedio.

Precios: Luneta: $1,600

Anfiteatro: $1,350

Galería: $350

Ambas galas presentarán un programa especialmente seleccionado para la ocasión, integrado por algunas de las coreografías más representativas del Ballet Folklórico de México, acompañadas por la excelencia interpretativa de dos de las instituciones artísticas más importantes del país.

Estas funciones reafirman el compromiso del Ballet Folklórico de México con la preservación y difusión del patrimonio cultural mexicano, al tiempo que fortalecen el diálogo entre las distintas disciplinas artísticas que conforman la riqueza escénica nacional. El público tendrá la oportunidad de presenciar dos noches irrepetibles en el escenario más emblemático del país, donde tradición, música y danza convergen para celebrar el arte mexicano.