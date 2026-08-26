Canasta básica en México alcanza los 2 mil 128 pesos

Reporte mensual de Anpec

Los productos que más subieron son cebolla, naranja, lentejas, limpiador de piso y chiles en escabeche

En México, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), de 44 productos, alcanzó un precio de 2 mil 128.84 pesos en agosto, un aumento de 10.98 pesos, lo que significa un 0.52 por ciento, respecto al mes previo, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Los cinco estados donde la CBA presentan mayor variación de precios fueron Aguascalientes (4.98%), Colima (4.81%), Zacatecas (4.14%), Jalisco (3.65%) y Campeche (3.50%). En tanto, los estados donde la CBA resultó más cara son Edomex $2,549.00, Colima $2.377.00, Zacatecas $2,339.00, Jalisco $2,328.00 y Nayarit $2,278.00.

Los productos que más aumentaron en el último mes son cebolla 15.75% (de $27.38 a $31.69), naranja 5.65% (de $34.84 a $36.81), lentejas 5.41% (de $38.16 a $40.22), limpiador de piso 4.52% (de $34.56 a $36.13) y chiles en escabeche 4.30% (de $27.98 a $29.19).

México tiene distintas canastas para medir una misma realidad, la Canasta Digna de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) de la que se ha hablado en las últimas semanas, la canasta de 24 productos que monitorea PROFECO dentro del PACIC y las canastas que calcula el Inegi; cada una respondiendo a una pregunta diferente.

Cuatro canastas, cuatro diferentes costos

La canasta Profeco que no es otra que la del PACIC, con 24 productos, busca ofrecer una referencia de precios accesibles para productos básicos y contribuir a atemperar la carestía y el impacto de la inflación. Su precio de referencia de $910.00 pretende alimentar una semana a una familia de cuatro personas, por lo que el costo mensual ascendería a $3,640.00.

La canasta alimentaria del Inegi tiene otro propósito, establecer con base en patrones de consumo, establecer cuánto necesita una persona para cubrir sus requerimientos alimentarios y no alimentarios para determinar la Línea de Pobreza por Ingresos. Esta medición diferencia los ámbitos urbano y rural. Para abril de 2026, por ejemplo, el valor mensual de la canasta alimentaria urbana fue de $2,598.99 por persona, lo que serían $10,400.00 para una familia de cuatro personas.

La Canasta Digna de la Conasami va más allá, no busca medir pobreza ni atemperar inflación ni carestía, sino estimar el ingreso necesario para alcanzar una vida digna, considerando alimentación, vivienda y otros bienes y servicios, además de un componente para ahorro o emergencias, todo esto con el fin de fijar la política salarial del país y establecer el monto del salario mínimo. De acuerdo con la CONASAMI una persona necesita $21,407.00 para cubrir sus necesidades en el ámbito urbano.

Y está la canasta de ANPEC, 44 productos de alimentos, limpieza y aseo personal que los hogares compran cotidianamente, con un costo promedio de $2,200.00 por lo que se requieren $11,000.00 para alimentar a una familia (de 4 integrantes) al mes.

Su propósito es documentar cuánto cuesta realmente llevar los productos del diario a la mesa del hogar, la variación del precio promedio mes a mes de estos productos por entidad.

Cuatro miradas, cuatro propósitos y cuatro resultados. No se trata de que una canasta esté bien y las otras estén mal; el problema es que todavía nos falta una fotografía mucho más precisa de qué consume realmente la familia mexicana y cuánto le cuesta hacerlo, esta es la asignatura pendiente.

Los hábitos de consumo han cambiado después de la pandemia y, además, nuestro país tiene una enorme diversidad regional. Lo que se come en el norte no necesariamente es lo mismo que se consume en el sur; cambian los productos, las cantidades, los precios, los gustos y hasta la manera de preparar los alimentos. Nuestra diversidad culinaria implica una diversidad de consumo.

Por eso necesitamos dejar de mirar las canastas de manera lineal y unidimensional y comenzar a sumar esfuerzos entre autoridades, académicos, medios, consumidores y representantes del comercio para construir una medición que refleje con mayor precisión la realidad alimentaria de las distintas regiones del país.

ANPEC propone abrir este conversatorio y avanzar hacia una noción de canasta alimentaria que responda al México actual, a la diversidad de paladares y patrones de consumo que coexisten en el país. Una estadística alimentaria más precisa permitiría diseñar políticas públicas mucho más efectivas y dejar de trabajar con aproximaciones que, en muchos casos, se quedan cortas frente a la realidad del mercado nacional.

Inflación en México acelera a 3.26% en primera quincena de agosto

La inflación en México se aceleró durante la primera quincena de agosto y alcanzó una tasa anual de 3.26 por ciento, desde el 3.14 por ciento registrado en la quincena previa, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi este lunes 24 de agosto.

Con este resultado, el nivel de precios se mantiene por encima del objetivo puntual de 3 por ciento establecido por el Banco de México (Banxico), aunque dentro de su rango de tolerancia de más o menos un punto porcentual.