Iñaki Manero lleva “En los Cuernos de la Luna” de la radio a la televisión

Para explorar relatos de terror, mitos, leyendas y fenómenos sobrenaturales

El legendario programa radiofónico regresa renovado en Maussan Televisión

Por Arturo Arellano

Después de más de tres décadas de haber iniciado en la radio, “En los Cuernos de la Luna” cobra una nueva dimensión en la pantalla chica. Bajo la conducción de Iñaki Manero, el programa invita a los espectadores a adentrarse en los rincones más oscuros de la fantasía humana, sin abandonar la reflexión ni el análisis escéptico.

Vampiros, brujas, monstruos, licántropos, zombis, leyendas urbanas y experiencias paranormales serán algunos de los temas que formarán parte de esta propuesta, concebida como un espacio íntimo y nocturno para despertar la imaginación.

“Los Cuernos de la Luna” fue un reconocido programa de radio de la década de 1990. El espacio se distinguió por narrar cuentos, mitos, relatos de terror y leyendas urbanas de la Ciudad de México, acompañados por una selección musical de rock.

Para Manero, uno de los mayores atractivos de aquella emisión era la participación del público, que intervenía a través de llamadas telefónicas para compartir experiencias, opiniones y teorías “El programa lo hacía la misma gente. Yo nada más daba, empezaba con el tema y la gente se soltaba como hilo de media con línea abierta en teléfono para opinar y para sugerir, incluso para darle rienda suelta a su imaginación”, recordó en entrevista.

Ahora, ese espíritu participativo se trasladará al lenguaje televisivo y a las redes sociales. El conductor explicó que la intención es que la audiencia pueda comentar durante la transmisión y aportar sus propias experiencias o puntos de vista “Así como fue el espíritu del programa radiofónico, invitar a la gente también a participar. Aprovechando la inmediatez de las redes sociales, ellos nos puedan contestar en ese momento qué están opinando del programa y qué pueden aportar”, señaló.

Un reto visual

Tras aproximadamente 40 años de trabajar principalmente con una imagen auditiva, Manero reconoce que la transición a la televisión representa un desafío importante, aunque también una oportunidad para descubrir nuevas formas de contar historias “Para mí ha sido un gran reto, porque yo toda mi vida, 40 años, he trabajado con una imagen auditiva y pasar a la imagen visual es un reto precioso”, afirmó.

El conductor destacó el trabajo del equipo encargado de desarrollar los guiones, las ideas, la iluminación y la propuesta visual del programa. A diferencia de la radio, donde la imaginación del escucha construía buena parte de las escenas, la televisión exige organizar los elementos narrativos y visuales con mayor disciplina “Tengo un equipo fabuloso de colaboradores con los que tengo el honor de elaborar los guiones, las ideas, el talento y la iluminación; me están mostrando una cara nueva de cómo contar historias por medio de la televisión”, comentó.

Entre la fantasía y la ciencia

Uno de los rasgos distintivos de “En los Cuernos de la Luna” será el tratamiento de los temas sobrenaturales desde distintas perspectivas. Aunque el programa abre espacio a las experiencias de quienes creen en estos fenómenos, también busca presentar explicaciones científicas, psicológicas o históricas.

Manero puso como ejemplo la parálisis del sueño, conocida popularmente como “se me subió el muerto”, una experiencia que suele interpretarse como una presencia sobrenatural, pero que también puede explicarse por la transición entre el sueño y la vigilia “La psicología, la ciencia y la anatomía tienen una explicación para esto. Finalmente te despiertas en un estado muy raro, entre el sueño y la vigilia, en donde la tensión de tus músculos no está todavía al cien por ciento”, explicó.

El conductor subrayó que el objetivo no es presentar los relatos de manera sensacionalista, sino permitir que el público conozca diferentes interpretaciones y forme su propio criterio “El programa siempre ha buscado no ser sensacionalista, en donde hablamos solamente de aspectos sobrenaturales, sino también darle ese punto de escepticismo, ese punto en donde la ciencia tiene mucho que decir hasta que la ciencia diga: ‘hasta aquí’”, indicó.

A su juicio, la fascinación por estos temas surge precisamente de la convivencia entre lo que puede explicarse y aquello que todavía permanece como una incógnita “La ciencia todavía tiene mucho que decir y eso es lo que hace muy bonita la discusión”, expresó.

Mucha tela de donde cortar

La primera temporada tendrá como punto de partida temas como el vampirismo, la licantropía, la obra de H. P. Lovecraft y los mitos de Cthulhu. Sin embargo, cada asunto podrá abordarse desde múltiples disciplinas y perspectivas “Puedes hacer un tema muy general sobre el vampirismo y sobre el vampirismo en la literatura, en el cine, en la poesía, en el día a día y en las enfermedades mentales; después puedes hacer un programa exclusivo dentro de cada uno de esos subtemas”, detalló.

El conductor consideró que la información disponible es prácticamente inagotable, pues cada fenómeno puede analizarse desde la literatura, la cinematografía, la historia, la psicología, la cultura popular y las experiencias personales “Yo creo que por información el límite es tu imaginación y tu percepción de cómo desarrollarlo. Hay mucha tela de donde cortar, porque se ha escrito tanto y cada cabeza es un mundo y cada interpretación es distinta”, afirmó.

La temporada inicial contemplaría entre 12 y 13 emisiones, aunque la duración y el número de programas podrían ampliarse dependiendo de la respuesta del público. Cada emisión tendrá una duración aproximada de media hora.

Manero adelantó que el contenido será respaldado por investigación, recomendaciones de libros, películas y música relacionadas con los temas abordados “Está hecho con mucho respeto para la audiencia y con mucho cariño, con base no solamente en lo que uno opine, sino también en mucha literatura sobre esos temas”, sostuvo.

Cuando y dónde verlo

“En los Cuernos de la Luna, con Iñaki Manero” se transmite los sábados a las 22:30 horas por Maussan Televisión, con repetición los domingos a las 16:30 horas. El programa puede sintonizarse a través del canal 3.3 de televisión nacional, así como en el canal 415 de Izzi, el 355 de TotalPlay y el 195 de StarTV. También está disponible las 24 horas mediante el canal de Maussan Televisión en YouTube.