Con Plan Oriente, Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez inician construcción de 3 bachilleratos más en Edomex

Saldan deuda histórica con la juventud

En un paso decisivo para saldar una deuda histórica con la juventud del Oriente mexiquense, el gobierno federal y la administración del Estado de México dieron el banderazo de salida a la construcción de tres nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”. Esta obra estratégica, enmarcada en el Plan Oriente, busca garantizar que miles de estudiantes aseguren su lugar en la Educación Media Superior sin tener que desplazarse grandes distancias.

Tal como lo proyectaron a inicios de año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, consolidan este compromiso durante el segundo semestre del año. La edificación de los tres planteles contempla una inversión de 50 millones de pesos por cada unidad, levantados sobre predios estratégicamente donados por los gobiernos municipales de Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco.

Diseñados bajo estándares arquitectónicos modernos y seguros, los planteles contarán con un edificio principal de tres niveles: planta baja y dos pisos. Cada centro educativo alojará a 900 alumnos distribuidos en turnos matutino y vespertino, ofreciendo instalaciones de primer nivel con 12 aulas didácticas totalmente equipadas; 1 laboratorio multifuncional para prácticas científicas; 3 salas de cómputo de última generación para la alfabetización y desarrollo digital y áreas administrativas completas, asimismo, sala de maestros y módulos sanitarios dignos.

En sintonía con la visión del proyecto educativo nacional, los Bachilleratos “Margarita Maza” no solo ofrecerán educación convencional, sino una formación tecnológica de alta especialización. La oferta académica responderá a las demandas industriales del país y a la vocación regional, integrando carreras en semiconductores, microelectrónica, aeronáutica, robótica, electromovilidad, ciberseguridad, comercio internacional y turismo.

La ubicación de estos planteles no es fortuita. Se eligieron zonas con alta densidad demográfica donde las y los jóvenes debían trasladarse más de 45 minutos para acceder a una preparatoria, factor crucial en el rezago educativo de la región.

Aunque las autoridades aún no han precisado la fecha de inauguración de este trío de escuelas, su construcción refuerza el despliegue educativo en la zona metropolitana, sumándose a los seis planteles del Plan Oriente que ya operan con éxito en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.