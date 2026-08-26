“México, lindo y qué risa” llega a Distrito Comedia para reírnos de nuestras costumbres

La nueva producción de Israel Jaitovich reúne a figuras de la comedia y el entretenimiento en 16 capítulos de sketches que retratan, con humor, los usos y costumbres de los mexicanos. El programa se estrenará el lunes 14 de septiembre a las 22:10 horas.

Con una mirada divertida a esas costumbres que forman parte de la vida cotidiana del país, Distrito Comedia estrenará “México, lindo y qué risa”, una nueva producción de Israel Jaitovich que apuesta por el humor de sketches para provocar carcajadas a partir de situaciones con las que el público podrá sentirse identificado.

La emisión contará con un elenco base integrado por Arath de la Torre, Alma Cero, Violeta Isfel, Pablo Valentín, Michelle Vieth, Luis Orozco, Israel Jaitovich y Juan Carlos “El Borrego” Nava, quienes darán vida a distintos personajes y situaciones inspiradas en los usos y costumbres que existen en México.

El proyecto estará conformado por 16 capítulos y sumará, a lo largo de la temporada, participaciones especiales de reconocidas figuras del entretenimiento, entre ellas Arturo Peniche, Roxana Castellanos, Cynthia Urías, Diego de Erice, Aleida Núñez, Alejandro Tommasi, Raquel Bigorra, Rubén Cerda, Estefanía Ahumada, Alberto Peláez, Lalo Salazar y Lorena de la Garza.

UNA FIESTA DE COMEDIA

El humor tendrá muchas voces. “México, lindo y qué risa” también reunirá a comediantes como Lalo España, El Costeño, Bárbara Torres, El JJ, El Indio Brayan, Lalo “El Mimo”, Pedro Romo, Carlos Eduardo Rico, El Macaco, Lucila Mariscal y Moisés Iván, entre otros.

La intención es ofrecer un mosaico de estilos y generaciones de la comedia mexicana, combinando rostros muy queridos por el público con invitados que enriquecerán cada entrega. Así, las situaciones cotidianas, los personajes reconocibles y las peculiaridades de nuestra forma de ser se convertirán en materia prima para el humor.

UNA APUESTA CON CALIDAD CINEMATOGRÁFICA

Además de su amplio reparto, la producción busca distinguirse por su factura visual. El programa fue realizado con altos niveles de manufactura, en formato de cine y con grabaciones en distintas locaciones, con el propósito de ofrecer una imagen poco habitual dentro de los programas de sketches.

Israel Jaitovich, director de Distrito Comedia y productor ejecutivo del proyecto, señaló que la nueva emisión representará un parteaguas dentro de este formato en México.

“México, lindo y qué risa” se transmitirá todos los lunes, a partir del 14 de septiembre, a las 22:10 horas por Distrito Comedia, canal de Televisa Networks con presencia en México, Latinoamérica y Europa.