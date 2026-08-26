Estrecho de Ormuz

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Los excesos imperiales de Donald Trump, que hasta hoy han fracasado bélicamente en su pretendida destrucción de Irán, se trasladan al bloqueo económico con el que amenaza sancionar a cualquier país o entidad comercial que haga tratos con Teherán.

La denominada Operación Paria Económica anunciada por Washington para ahogar la economía iraní podría fracasar también por la intervención de China, que ya advirtió que no se someterá a los dictados de Trump, con lo que abiertamente se desafía la hegemonía estadounidense.

Así, la región atraviesa un momento crítico y el conflicto iniciado por Israel y Estados Unidos contra Irán se encuentra en fase de alto riesgo, donde la acción militar combinada con la económica total y estratégica se refleja en el cierre del Estrecho de Ormuz, convertido en el ojo del huracán, pues por él transita el 20 por ciento del petróleo mundial.

En sus desvaríos, Trump asegura que el estrecho está abierto y llega a catalogarlo como “territorio estadounidense”, lo que no sólo es desmentido categóricamente por Teherán, principalmente por la cotización de los hidrocarburos que se ha disparado más de 33 por ciento desde el inicio de la guerra y las tarifas del transporte marítimo por la zona en más de 84 por ciento.

A pesar de todo, la vía diplomática no está muerta. Las negociaciones para llegar a un acuerdo con Estados Unidos e Israel aún respiran, mientras Irán y Omán mantienen conversaciones para establecer un “corredor de navegación temporal conjunto”, el cual establecería las condiciones de paso por el Estrecho de Ormuz y las cuotas a pagar por su tránsito.

No se ve fácil el camino de la negociación, menos cuando uno de los actores, Estados Unidos, es ya famoso por no cumplir los acuerdos, mientras Israel se empecina en no ceder un ápice a sus pretensiones de dominación plena de Medio Oriente.

Mientras Trump aplica una política de mano dura, Irán resiste con su control fáctico y desafía la versión de Washington. Sólo el papel de China que actúa como contrapeso y la iniciativa con Omán como esperanza para evitar una escalada bélica definitiva. Esperemos.

Susurros

El dólar estadounidense muestra debilidad frente a varias monedas del mundo debido a su creciente deuda externa, a la incertidumbre por las tensiones comerciales globales y las fricciones bélicas y diplomáticas con otro tanto de países.

No obstante, no se prevé, por lo pronto, que el dólar se desmorone, aunque para muchos ya no representa la fortaleza de antaño.

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