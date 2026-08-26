Tennis Channel inaugura una nueva era para los aficionados

El único canal de televisión del mundo dedicado a este deporte

Se lanza este mes de agosto en México, ofreciendo torneos en vivo durante todo el año, programación original y una cobertura completa de este deporte

El lanzamiento comienza con la cobertura en vivo del torneo WTA 500 Abierto de Monterrey, del 23 al 29 de agosto, llevando el tenis WTA 500 en directo a los aficionados de todo México.

Los aficionados al tenis de todo México cuentan con un nuevo destino para disfrutar del deporte que les apasiona. Tennis Channel, la cadena de televisión y plataforma multimedia líder dedicada exclusivamente al tenis, lanza oficialmente en México mediante una alianza con izzi, ofreciendo un acceso inigualable a los torneos más importantes del mundo, jugadores legendarios, estrellas emergentes y programación original, todo en un mismo lugar.

El lanzamiento de Tennis Channel traerá a los aficionados mexicanos cobertura en vivo del ATP Challenger Tour, una amplia selección de partidos y torneos en directo, y una amplia variedad de la programación original de Tennis Channel, incluyendo *The Big T*, además de análisis, entrevistas, resúmenes de los mejores momentos y otros contenidos que celebran este deporte.

Como la única cadena dedicada exclusivamente al tenis las 24 horas del día, Tennis Channel se ha convertido en el destino mundial para millones de aficionados, combinando la competición en directo con comentarios de expertos, reportajes en profundidad y acceso a las mayores figuras de este deporte.

«Estamos encantados de llevar Tennis Channel a México, ofreciendo a los aficionados un destino premium dedicado por completo al deporte que aman», afirmó Andy Reif, Vicepresidente Senior de Programación y Operaciones Internacionales de Tennis Channel. «México cuenta con una comunidad apasionada al tenis y en rápido crecimiento, y este lanzamiento refleja nuestro compromiso de ofrecer entretenimiento deportivo de primer nivel, al tiempo que contribuimos al desarrollo de este deporte en todo el país».

La llegada del canal se produce en un momento muy importante para el tenis en México, debido a una creciente participación en todos los niveles, torneos de prestigio internacional y una nueva generación de aficionados deseosos de seguir este deporte durante todo el año. Tennis Channel ofrecerá un acceso sin precedentes a las historias, rivalidades y momentos inolvidables que definen el tenis profesional.

Además de las competiciones en directo, los espectadores disfrutarán de programas exclusivos en estudio, reportajes sobre los jugadores, partidos clásicos y cobertura de eventos especiales, lo que permitirá a los aficionados conectar más profundamente con este deporte, tanto dentro como fuera de la cancha.

El lanzamiento también genera nuevas oportunidades para que anunciantes y socios comerciales conecten con una audiencia deportiva altamente comprometida, informada y con un sólido poder adquisitivo, a través de contenido premium e integraciones de patrocinio innovadoras.