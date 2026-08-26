Una exploración a los rincones más oscuros de la condición humana

Llega al Teatro La Capilla, ‘Tierra Baldía: Crímenes shakespereanos’

Basado en textos de Shakespeare, adaptados por David Olguín y Consuelo Garrido, que en poco menos de hora y media dibuja a la perfección el mundo del llamado Cisne de Avon

Por: Asael Grande

El Teatro La Capilla se prepara para recibir una de las propuestas escénicas más intensas de la temporada otoñal. Del 8 de septiembre al 27 de octubre de 2026, la compañía Tierra Baldía presentará la obra Tierra Baldía: Crímenes shakespereanos, una puesta en escena que explora los rincones más oscuros de la condición humana a través del universo del bardo de Avon.

Con funciones programadas todos los martes a las 20:00 horas, en el Teatro La Capilla (ubicado en Madrid 13, en la colonia Del Carmen, Coyoacán), la obra “propone un viaje lúgubre y reflexivo; la puesta en escena propone un viaje teatral donde Hamlet desciende al infierno y queda atrapado en un bucle perfecto. Allí, condenado a revivir una y otra vez los crímenes más emblemáticos del universo shakespereano, el príncipe de Dinamarca se enfrenta no solo a su propia tragedia, sino también a las pasiones y violencias que marcaron a otros personajes inmortales; los celos y la furia de Otelo, la ambición devoradora de Lady Macbeth, y la astucia implacable de Ricardo III”, explicó en conferencia de prensa, Guillermo Navarro, director de esta puesta en escena, y quien interpreta el personaje de Macbeth.

Basado en textos de Shakespeare, adaptados por David Olguín y Consuelo Garrido, que en poco menos de hora y media dibuja a la perfección el mundo del llamado Cisne de Avon y, de manera paradójica, la realidad que vivimos hoy, el elenco de Tierra Baldía lo encabeza un hombre de teatro de toda la vida: Gerardo González, quien a lo largo de más de cuatro décadas ha dado vida a múltiples personajes, en decenas de puestas en escena, dando muestra de su versatilidad, como lo es actualmente, pues mientras los fines de semana triunfa en Hoy no me puedo levantar 20 años después, los martes se aventura a personajes como el terrible Ricardo III: “ha sido increíble conocer a mis compañeros actores desde esa primera temporada que hicimos en el Foro Contigo América; mi formación ha sido más, obviamente, hacia el teatro musical, y de pronto tener un texto como este en las manos en una bendición, es un agasajo total, para mí es un placer tocar un personaje que toda mi vida he admirado, encontrar e irle buscando la riqueza al personaje en cada función, es maravilloso”.

Bajo la dirección de Guillermo Navarro, el montaje de 80 minutos de duración funciona como una metáfora contemporánea sobre los ciclos interminables de la violencia, la sed de poder y la vulnerabilidad del ser humano ante su propio destino.

El elenco encargado de dar vida a esta experiencia coral está conformado por el propio Guillermo Navarro, junto a Gerardo González, Pedro Adame, Horacio Trujillo, Asur Zágada, Leticia Olvera, Carlos Virgen, Reneé Doval y Alan Orozco. Junto a Gerardo, también dan clase de actuación el mismo Guillermo Navarro, Pedro Adame, Horacio Trujillo, Asur Zágada, Leticia Olvera, Carlos Virgen, Reneé Doval y Alan Orozco.

Además de Guillermo Narravo, integran el equipo creativo Brisa Alonso (vestuario); Leticia Olvera (iluminación), y Yoatzin Balbuena (videoarte). Tierra Baldía se presentará los martes de septiembre y octubre, a partir del 8 de septiembre, a las horas en el Teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13, en la colonia Del Carmen, Coyoacán.

Hoy y siempre, pues son tales el impacto y las repercusiones que han tenido los personajes shakespereanos a lo largo de los siglos, que sus características han dado nombre a teorías psicológicas o han inspirado obras cinematográficas, dancísticas, musicales, operísticas, entre otras diversas manifestaciones.

El elenco está conformado por Guillermo Navarro, Gerardo González, Pedro Adame, Horacio Trujillo, Asur Zágada, Leticia Olvera, Carlos Virgen, Reneé Doval y Alan Orozco. El equipo creativo está a cargo de Brisa Alonso (vestuario); Leticia Olvera (iluminación), y Yoatzin Balbuena (videoarte).