Muere Tim Curry a los 80 años: se apaga una leyenda de “The Rocky Horror Picture Show” y “It”

El actor británico, dueño de una de las presencias más singulares del cine, el teatro y la televisión, falleció en Los Ángeles dejando detrás casi seis décadas de trayectoria y personajes que marcaron a distintas generaciones, desde el irreverente Dr. Frank-N-Furter hasta el aterrador Pennywise.

El mundo del espectáculo está de luto. Tim Curry, uno de esos actores capaces de transformar por completo cada personaje que llegaba a sus manos, murió a los 80 años, dejando una huella difícil de borrar en el cine, el teatro y la televisión.

El intérprete británico falleció en su residencia de Los Ángeles. Su representante y amiga de muchos años, Marcia Hurwitz, confirmó el deceso, mientras que hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente una causa de muerte.

Con su partida desaparece una figura irrepetible de la cultura popular: un artista de poderosa voz, enorme presencia escénica y una extraordinaria facilidad para transitar entre la comedia, el terror, el musical, el drama y la animación.

Para millones de espectadores siempre será el inolvidable Dr. Frank-N-Furter de “The Rocky Horror Picture Show”, mientras que para otra generación su rostro quedó grabado como el escalofriante Pennywise de “It”, la adaptación televisiva de la novela de Stephen King estrenada en 1990.

Pero Tim Curry fue mucho más que esos dos personajes.

UN PERSONAJE QUE CAMBIÓ SU DESTINO

Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Curry comenzó su carrera sobre los escenarios británicos y muy pronto demostró que estaba destinado a convertirse en un intérprete fuera de lo convencional.

Su gran salto llegó con “The Rocky Horror Show”, espectáculo teatral en el que dio vida al excéntrico Dr. Frank-N-Furter. Posteriormente llevó al personaje al cine en “The Rocky Horror Picture Show”, estrenada en 1975.

Aunque inicialmente la película no alcanzó el éxito esperado, con el paso del tiempo se transformó en uno de los mayores fenómenos de culto de la historia del cine.

Las funciones de medianoche, los espectadores caracterizados como sus personajes favoritos y la interacción del público con la cinta terminaron convirtiéndola en una experiencia cultural que ha sobrevivido durante más de medio siglo.

En el centro de aquel fenómeno estaba Curry, cuya interpretación audaz, teatral y provocadora convirtió a Frank-N-Furter en uno de los personajes más reconocibles de su carrera.

DEL MUSICAL AL TERROR

Si algo distinguió a Tim Curry fue su capacidad para desaparecer detrás de sus personajes.

En 1990 llegó uno de los papeles que marcaría para siempre a los seguidores del género de terror: Pennywise, en la miniserie televisiva “It”, basada en la obra de Stephen King.

Su caracterización del siniestro payaso quedó instalada en el imaginario popular y convirtió al personaje en uno de los grandes referentes del terror televisivo de aquella época.

Pero Curry nunca permitió que un solo papel definiera toda su carrera.

Participó también en producciones como “Clue”, donde interpretó al mayordomo Wadsworth; “Annie”; “Legend”; “Los tres mosqueteros”; “Muppet Treasure Island” y “Home Alone 2: Lost in New York”, entre muchas otras.

En esta última película interpretó al señor Hector, el desconfiado concierge del Hotel Plaza que intenta descubrir qué está haciendo Kevin McCallister, personaje de Macaulay Culkin, alojado sin sus padres en el famoso establecimiento neoyorquino.

UN ACTOR NACIDO PARA EL ESCENARIO

Antes y durante su carrera cinematográfica, Tim Curry mantuvo una profunda relación con el teatro.

Su talento lo llevó tanto al West End londinense como a Broadway y recibió tres nominaciones a los premios Tony, reconocimiento que confirmó su prestigio como actor teatral.

Entre las producciones por las que fue reconocido se encuentran “Amadeus”, “My Favorite Year” y “Monty Python’s Spamalot”.

La música también ocupó un lugar importante en su trayectoria. Poseedor de una característica voz de barítono, Curry desarrolló una faceta como cantante y grabó varios discos, además de participar durante décadas en proyectos musicales y de doblaje.

Su voz se convirtió precisamente en otra de sus grandes herramientas profesionales.

Prestó su talento a numerosos personajes animados y obtuvo un Daytime Emmy por su trabajo de voz, demostrando que ni siquiera necesitaba aparecer frente a una cámara para imprimir personalidad a una interpretación.

UN DURO GOLPE CAMBIÓ SU VIDA

La vida de Tim Curry dio un giro en 2012, cuando sufrió un grave accidente cerebrovascular que afectó considerablemente su movilidad.

A partir de entonces utilizó silla de ruedas y redujo sus apariciones frente a las cámaras, pero no permitió que las secuelas lo alejaran por completo del público ni de su profesión.

Continuó realizando trabajos de voz, participó en encuentros con admiradores y asistió a convenciones donde constantemente recibía muestras de cariño de quienes habían crecido viendo sus películas.

Su última etapa profesional fue mucho más discreta, aunque mantuvo el sentido del humor y la cercanía con sus seguidores que lo caracterizaron durante años.

Incluso volvió a aparecer en cine en 2024 con la película de terror “Stream”, una participación que significó su regreso a la pantalla después de varios años.

CASI SEIS DÉCADAS DE PERSONAJES INOLVIDABLES

La trayectoria de Tim Curry resulta difícil de encasillar.

Fue héroe, villano, payaso aterrador, mayordomo, científico excéntrico, cantante y actor de voz. Podía provocar carcajadas en una película y, años después, convertirse en la pesadilla de toda una generación.

Precisamente esa versatilidad terminó siendo una de sus mayores virtudes.

Su carrera se extendió durante casi seis décadas y atravesó teatro, cine, televisión, música y animación, algo que permitió que públicos de diferentes edades encontraran un personaje con el cual recordarlo.

Para algunos siempre será Frank-N-Furter. Para otros, Pennywise. Otros lo recordarán como Wadsworth en “Clue” o como aquel inolvidable empleado del Hotel Plaza que perseguía a Kevin en “Home Alone 2”.

Pero detrás de todos ellos estaba el mismo actor: Tim Curry, un intérprete que nunca tuvo miedo de ser diferente.

A los 80 años se apagó su vida, pero permanece una colección de personajes destinados a seguir apareciendo en pantallas y escenarios durante muchas generaciones.

Porque existen actores que interpretan personajes y otros que consiguen convertirlos en parte de la cultura popular. Tim Curry perteneció, indiscutiblemente, a estos últimos.