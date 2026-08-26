El conocimiento científico debe ser un bien público: Rectora Paty Zarza

Afirmó que la Autónoma mexiquense fortalece su agenda de investigación y sus políticas de acceso abierto para acercar el conocimiento a más sectores de la sociedad

CDMX, Méx.– La ciencia abierta debe consolidarse como una política institucional que garantice que el conocimiento científico sea un bien público, accesible y útil para la sociedad, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, durante su participación en la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, la rectora de la Autónoma mexiquense destacó que avanzar hacia este modelo implica transformar las formas tradicionales de producir, compartir y evaluar el conocimiento científico, además de generar condiciones para una mayor participación social.

En el marco del Encuentro de Rectoras, Rectores y Titulares de Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales, la rectora participó en el panel “Producción y democratización del conocimiento en Iberoamérica”, con la rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, y el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Pablo Vommaro, con quienes coincidió en la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación y participación que permitan ampliar el alcance social del conocimiento.

Martha Patricia Zarza Delgado sostuvo que la ciencia abierta no debe reducirse a poner publicaciones y datos a disposición de la sociedad, pues requiere cambios estructurales en las instituciones de educación superior, la infraestructura tecnológica, las políticas de evaluación y los mecanismos de participación de distintos sectores sociales.

Al abordar el panorama latinoamericano, resaltó que la región cuenta con un ecosistema consolidado de revistas, repositorios y plataformas de acceso abierto. Entre estas iniciativas destacó Redalyc, proyecto surgido en la UAEMéx en 2003, que se ha convertido en una plataforma fundamental para favorecer el acceso abierto a la producción científica y fortalecer la comunicación académica en Iberoamérica.

Aún existen desafíos para alcanzar una verdadera democratización del conocimiento

No obstante, advirtió que aún existen desafíos para alcanzar una verdadera democratización del conocimiento, entre ellos la injusticia epistémica derivada de la exclusión de determinadas perspectivas sociales; las desigualdades económicas y tecnológicas; la dependencia del trabajo voluntario, así como las condiciones que prevalecen en el financiamiento internacional de la ciencia.

Ante este escenario, explicó que la UAEMéx impulsa un modelo de ciencia abierta sustentado en cinco principios: concebir el conocimiento científico como un bien público; promover la equidad en el financiamiento y la participación; incorporar el multilingüismo y las lenguas originarias; reconocer nuevas formas de evaluación e impacto, y fortalecer la retribución social de la ciencia.

“Somos una universidad pública que recibe financiamiento que es un presupuesto público, por lo tanto, la investigación que se realiza con este presupuesto debe concebirse como un bien público y debe regresarle este beneficio evidentemente a la sociedad”, sostuvo.

Martha Patricia Zarza Delgado señaló que, durante el primer año de la actual administración universitaria, se han formalizado cambios en las políticas institucionales para avanzar hacia este paradigma. Entre ellos, destacó la transformación del área editorial universitaria, concebida ahora como un espacio dedicado a los “bienes públicos del conocimiento”, así como la creación de lineamientos de acceso abierto y una agenda estratégica de investigación alineada con este modelo.

En este marco, la titular de la Secretaría de Ciencia de la UAEMéx, Arianna Becerril García, subrayó que promover la ciencia abierta representa una responsabilidad que trasciende la publicación del conocimiento universitario en acceso libre.

Explicó que las instituciones de educación superior también deben garantizar la sostenibilidad de este modelo mediante el aprovechamiento de tecnologías que permitan reducir costos y hacer más eficientes los procesos editoriales y científicos. Desde esta perspectiva, añadió, concebir la ciencia como un bien público significa que la sociedad pueda acceder al conocimiento, beneficiarse de él y participar en su sostenimiento.

Como parte de la FILUNI, la UAEMéx participa además con un stand en el que presenta parte de su producción editorial, literaria y científica, acercando a las y los asistentes una muestra de las investigaciones, obras y conocimientos generados por su comunidad universitaria.