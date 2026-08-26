Higinio Martínez, será presidente del Senado

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

El doctor Higinio Martínez, líder del Grupo Texcoco, presidirá el Senado a partir del 1 de septiembre.

Confrontado -y casi a punto de ruptura- con sus ex aliados, el senador Martínez Miranda ve por primera vez en 10 años una recompensa política dentro de la 4T.

Vicecoordinador de membrete en su bancada en el Senado, el senador Higinio Martínez Miranda deja atrás en esta carrera al tabasqueño Oscar Cantón en la contienda por la presidencia del Senado.

Cantón traía el apoyo y cercanía estrecha de su amigo y ex militante priista como él, del poblano Ignacio Mier y de su amigo Adán Augusto López, todos ellos además muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador.

Oscar era su contrincante real por contar además por igual con una sólida experiencia legislativa y de negociación con la oposición, y con otros sectores en el país. Cantón, como Higinio Martínez han buscado ser candidatos a gobernador en sus respectivos estados y aspiran a serlo en las siguientes contiendas: el doctor Martínez en 2029 y Cantón en 2030.

Por igual Cantón e Higinio Martimez tienen enfrente en sus ambiciones gubernamentales en Tabasco y el Edomex, grandes retos:

El tabasqueño Cantón Zetina buscará, sin duda, ser candidato de Morena a gobernador de su estado, pero para ello requiere que el “destino” le quite del camino al precandidato federal Andrés Manuel Andy López Beltrán y que no le crezcan los otros aspirantes tradicionales que pululan en el morenismo de esa entidad.

Higinio Martínez, por su parte, vive un pleito en familia y un enorme resentimiento político.

Hoy, Higinio Martínez ve por primera vez una luz en su futuro al recibir el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para que él presida al Senado entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 para vivir desde esa posición el proceso electoral del próximo año donde se disputarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 1 mil 800 alcaldías y la renovación de 31 congresos estatales con sus correspondientes regidurías.

Conto en este apoyo presidencial con el que supera al amigo de Mier y de Adán Augusto Gómez, precisamente por eso.

Dicen quienes saben dentro del Senado y la política que la mandataria vio en el senador Higinio Martínez:

Un importante elemento para contener y disminuir la influencia y las acciones de interés absolutamente personal de Adán Augusto López en esa cámara, sobre todo y justamente dentro del proceso electoral de 2027. Importante será, afirman, contener al hermano político de AMLO porque al parecer no verá que su cercana, la senadora Andrea Chávez, sea la candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua. Abos – Adán Augusto y Andrea- rechazaron la sugerencia enviada por Sheinbaum para que ella sea la candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez y así deje pasar a Cruz Pérez Cuéllar para contender por la gubernatura del estado.

en esa cámara, sobre todo y justamente dentro del proceso electoral de 2027. Importante será, afirman, contener al hermano político de porque al parecer no verá que su cercana, la senadora sea la candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua. Abos – y rechazaron la sugerencia enviada por para que ella sea la candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez y así deje pasar a para contender por la gubernatura del estado.

Y la posibilidad de disminuir las tensiones políticas en el Edomex donde se requiere unidad y operación política para mantener las diputaciones federales y las alcaldías más importantes, además del control del Congreso estatal. Hay que recordar que el Estado de México cuenta con la bancada más grande de diputados federales en San Lázaro.



La llegada de Higinio Martíneza la presidencia del Senado envía además una fuerte señal de que la sucesión en ese estado no la dictará ya AMLO, sino la presidenta Sheinbaum en 2028-2029-

Hay que recordar que el Grupo Texcoco surge hace unos 25 años bajo el liderazgo del doctor Higinio Martínez -originario de ese municipio- como el Grupo de Acción Política, entonces dentro del PRD, para cobrar fuerza en el oriente de la CDMX y llegar a dominar hasta Ecatepec.

El doctor Martínez fue alcalde de Texcoco de 2003 a 2006. En su primera llegada sucedió a Horacio Duarte quien fue presidente Municipal de Texcoco de 2000 a 2003 y en la segunda ocasión sucedió a la maestra Delfina Gómez, quien presidió ese municipio de 2013 a 2015. Entonces ellos eran el núcleo del Grupo Texcoco.

Higinio Martínez será ratificado como presidente del Senado en la plenaria de Morena a fines de esta semana.

Morena lanza sus candidatos a Sinaloa y Querétaro

Conforme a lo previsto, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, presidenta de Morena y presidenta de la Comisión de Elecciones de este partido, respectivamente, informaron ayer que la senadora Nora Ruvalcaba será la coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Sinaloa y Santiago Nieto, quien sera eso mismo, pero en Querétaro.

Esos cargos se transformarán en candidaturas formales a gobernadores a inicios del próximo año.

Ambos siempre fueron los punteros de Morena en esas entidades.

Inzunza sale de la bancada de Morena en Senado

Luego de mantenerse al margen del inesperado regreso y la consecuente nueva huida del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inunza informó ayer a su coordinador, Ignacio Mier, que dejaría la bancada de Morena para convertirse en senador independiente.

Como su amigo el gobernador Rocha Moya, el senador Inzunza no renuncia a Morena. Y como senador independiente mantiene el fuero y el salario.

O sea…

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