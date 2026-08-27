El Jilguero hará rugir al mariachi en el Teatro Centenario Coyoacán 2

El próximo 4 de septiembre

Adrián Bedolla celebra 16 años de carrera con un espectáculo que busca devolver a la música tradicional mexicana su lugar en los escenarios capitalinos

Por Arturo Arellano

A sus 33 años, Adrián Bedolla, mejor conocido como “El Jilguero”, no solo celebra 16 de trayectoria: defiende una causa. “Esperamos hacer una fiesta importante por nuestras tradiciones y fiestas mexicanas, que regresen a tener esa identidad del mexicano que se ha perdido, que defendamos lo que por derecho es nuestro, nuestras canciones, nuestro traje de charro y demás tradiciones”, afirma el cantante originario de Jalisco.

El próximo 4 de septiembre, a las 21:00 horas, el Teatro Centenario Coyoacán 2 será el escenario de esta velada conmemorativa, que ya agotó localidades.

El espectáculo promete ser un viaje musical desde los años 20 hasta la actualidad. “Tenemos un recorrido musical desde los años 20 hasta la actualidad, pasando por cada faceta del mariachi, su evolución desde violín, vihuela, hasta cuando se añadieron los vientos”, explica Bedolla en entrevista.

Entre los autores e intérpretes homenajeados figuran Juan Gabriel, María Grever, Pedro Infante, Vicente Fernández, Charro Avitia, Miguel Aceves Mejía y Luis Pérez Meza. “Todos esos que históricamente son recordados y los que no también, que queremos que los conozca la gente”, añade.

Para “El Jilguero”, llevar el mariachi a los teatros es más que un capricho artístico: es una reivindicación histórica. “La idea es regresar la música de mariachi a los teatros, porque en años pasados, el Teatro Blanquita fue casa de Vicente Fernández y muchos otros grandes artistas. Y queremos que el mariachi regrese a los palenques, a los teatros, que vuelva a ser cabeza de cartel”, sostiene.

Aunque reconoce que la industria suele centralizarse en lo comercial, Bedolla confía en el arraigo popular del género: “Los jóvenes responden a la música mexicana, es la verdad. De pronto se centraliza tanto en la parte comercial, pero si vas al campo, en Jalisco, la música de mariachi sigue sonando; incluso en la CDMX, en cualquier fiesta, el mariachi siempre llega”.

Un show minucioso y emotivo

La producción del concierto requirió horas de ensayo y audiciones. “Es muy complejo hacer un show con esta producción, pero todos tenemos el mismo amor y pasión por la música mexicana”, dice Bedolla. El repertorio, seleccionado de manera minuciosa, incluye temas de José Alfredo Jiménez, algunos poco conocidos por el público general.

Un ejemplo es “El gavilán pollero”, que el artista ha presentado con una animación que narra su historia. “Proyectamos una animación que cuenta su historia y de pronto los niños creen que es una canción nueva”, comenta. Además de los músicos, el espectáculo incluye floreo, charrería y un coro de más de 10 personas en escena, creando una atmósfera de los años 50.

Bedolla adelanta que habrá invitados especiales que el público identificará de inmediato. “Habrá invitados sorpresa, que la gente va a identificar en seguida, porque son parte de nuestra [historia]”, dice, sin revelar nombres.

Acompañado por el Mariachi Expresión de México y el legendario floreador José Barrera, “El Jilguero” busca abrir puertas para las nuevas generaciones. “Queremos seguir abriendo puertas, no solo al Jilguero, sino a las generaciones que vienen de tras en esta música. Son horas de ensayo y audiciones, pero todo vale la pena, porque queremos que se viva la atmósfera de la música mexicana en el teatro”.

Datos del evento Qué: Adrián Bedolla “El Jilguero” – Celebrando 16 Años de Historia Cuando: Viernes 4 de septiembre de 2026, 21:00 h Dónde: Teatro Centenario Coyoacán 2 Boletos: Gqtickets.com y taquilla del teatro