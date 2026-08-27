Higinio Martínez está a un paso de presidir la Mesa Directiva del Senado

El lunes podría ser elegido por el pleno

Valle de México.- El senador Higinio Martínez Miranda es uno de los perfiles que más suenan para presidir el Senado de la República a partir del 1 de septiembre.

Trascendió que el político mexiquense sumó el consenso de la mayoría de sus compañeros senadores de Morena y tomó ventaja en la definición interna sobre el tabasqueño Óscar Cantón Zetina. De esta manera, el lunes podría ser elegido por el pleno.

Martínez es actualmente vicecoordinador de Morena en la Cámara alta y forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El texcocano ha construido una amplia experiencia legislativa y una sólida red de relaciones políticas, debido a décadas de trabajo dentro de la izquierda mexicana.

La renovación de la Mesa Directiva se definirá antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, momento en que Laura Itzel Castillo dejará la presidencia del Senado para asumir como titular de la Secretaría de las Mujeres.

Ante esta situación militantes, simpatizantes y morenistas en general apoyan y respaldan a Higinio Martínez, quién dicho sea de paso se ha convertido en un fuerte aspirante para sustituir a la maestra Delfina Gómez en la gubernatura del Estado de México.