Cabildo de Atizapán aprueba tres nuevos nombramientos

Refuerzan estructura administrativa

Atizapán de Zaragoza, Méx. El Ayuntamiento de esta localidad, aprobó tres nombramientos que refuerzan la estructura administrativa municipal y dan continuidad a las acciones de gobierno impulsadas por el presidente municipal, Pedro Rodríguez.

Gabriela Sánchez Tepichin asumirá la Contraloría Interna Municipal; el maestro en Administración de Negocios Eduardo Efraín Benhumea Macedo, la Dirección de Administración; y Miguel Ángel Román González, la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente.

Los tres cuentan con trayectoria y preparación profesional afines a sus nuevas responsabilidades, con lo que el Ayuntamiento busca elevar el desempeño de estas áreas y la calidad de la atención a las familias atizapenses.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la aceptación de una donación de 2 mil 196.87 metros cuadrados dentro del Fraccionamiento Rancho La Estadía -lote 2, manzana 1-, superficie que se destinará a un paradero y a mejorar el acceso vehicular y peatonal de la zona.

Con estas decisiones, el gobierno de Atizapán de Zaragoza consolida su estructura institucional y amplía su capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.