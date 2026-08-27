Realizará el DIF-Naucalpan rifa de Tres autos para papás naucalpenses

Festejos por el Día del Padre

Naucalpan, Méx.- Como gran cierre de los festejos por el «Día del Padre», el Sistema DIF Municipal, tiene preparado para este sábado 29 de agosto el evento “Un Impulso para Papá”, una celebración familiar que reconocerá a padres responsables y comprometidos con el bienestar de sus familias.

A partir de las 16:30 horas, la explanada del Palacio Municipal será escenario de una tarde de música y convivencia, con la presentación de la Sonora Dinamita de Lucho Argain, que pondrá a bailar a las familias naucalpenses con sus grandes éxitos.

Como parte de esta celebración se llevará a cabo la esperada rifa de dos automóviles y una camioneta, mediante la cual tres padres participantes tendrán la oportunidad de regresar a casa a bordo de un vehículo nuevo.

“Un Impulso para Papá” reconoce la participación activa de los padres en el bienestar, formación y educación de sus hijas e hijos. Durante los eventos del Gobierno de Naucalpan y del Sistema DIF Municipal se instalaron módulos para que los padres pudieran registrarse y participar en el sorteo, además del registro en las oficinas del mismo DIF.

Para hacer válido el premio, las personas participantes deberán contar con el número de folio que les fue entregado al momento de su registro.

El gobierno de Naucalpan y el Sistema DIF Municipal invitan a las familias a disfrutar de esta gran celebración en la explanada del Palacio Municipal, ubicada en avenida Juárez número 39, fraccionamiento El Mirador, y ser parte de una tarde llena de música, alegría y reconocimiento a los padres naucalpenses.