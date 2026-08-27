Obtiene Metepec reconocimientos

Valle de México.- En el marco del 53 Aniversario del IAPEM, donde la gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo entrega de la 9a Edición de los Premios IAPEM a la Gestión Municipal 2025. Y uno de los más reconocidos fue el de Metepec. La regidora Michel Quiroz, informó que el Ayuntamiento Metepec obtuvo: Primer lugar: Normatividad Municipal y Distintivo Mujer IAPEM. Primer lugar: Médico en tu Casa; Segundo lugar: Metepec Inclusivo Segundo lugar: Centro de Capacitación y Adiestramiento; Tercer lugar: Escuela de Negocios Mixta

Mención honorífica: de los Sistema de Información Inmobiliaria Municipal