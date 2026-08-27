Se forma la tormenta tropical “Dolly” en el Atlántico

Autoridades llaman a tomar precauciones, especialmente a los que viven cerca de las costas

La tormenta tropical “Dolly”, la cuarta con nombre de la temporada de huracanes en el océano Atlántico, se formó a dos mil 505 kilómetros de las Islas Leeward, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El NHC solo muestra actualmente un área de bajas presiones al oeste de Cabo Verde que se dirige hacia América, y le otorga un 60 % de probabilidad de convertirse en una tormenta en los próximos días.

¿Dónde se localiza?

De acuerdo con el NHC, la tormenta tropical se fortaleció a partir de la zona de baja presión AL96. El centro de Dolly se ubicó cerca de la latitud 13.6 norte y longitud 38.7 oeste.

Actualmente, la tormenta tropical se está moviendo hacia el oeste con una velocidad de 39 km/h y se espera que el movimiento se mantenga durante los siguientes dos días.

De acuerdo con los pronósticos de las autoridades, la formación ciclónica se acercará a las Islas de Sotavento durante el fin de semana.

¿Cuántos ciclones se esperan en el Atlántico?

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera la formación de entre 29 y 36 sistemas tropicales en total para ambos litorales.

En el Atlántico, se pronostican de 11 a 15, distribuidos de la siguiente manera:

Tormentas tropicales: Siete a ocho

Huracanes categoría uno o dos: Tres a cinco

Huracanes categoría tres, cuatro o cinco: Uno a dos



¿Cómo prepararse durante una tormenta?

Durante esta temporada es conveniente estar atento a los avisos oficiales de las autoridades en cuanto al progreso de la tormenta. Si se vive en una zona de riesgo, las personas deben guardar documentos, almacenar artículos de primeros auxilios, comida enlatada y medicamentos y tener un plan familiar de emergencia.

Es necesario evacuar las viviendas, especialmente si se reside en la costa, cerca de un río o un área que pueda inundarse; también si se vive en lo alto de un edificio, pues los vientos son fuertes en elevaciones altas.

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose

El fenómeno ya está presente en el Pacífico ecuatorial y continúa fortaleciéndose, por lo que sus efectos podrían comenzar a sentirse con mayor intensidad en México durante los próximos meses. El periodo de mayor actividad se espera hacia finales de 2027 y principios de 2028.

Durante agosto, el Centro de Predicción Climática de la NOAA aumentó la probabilidad de que El Niño se intensifique. De acuerdo con las proyecciones más recientes, las probabilidades de que alcance una intensidad muy fuerte aumentaron para el invierno de 2026-2027.

¿Cuándo se intensificará El Niño en México?

La actualización emitida el 13 de agosto de 2026 por el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos señala que El Niño continúa intensificándose y que durante el otoño e invierno 2026-2027 existe más de 90% de probabilidad de que alcance la categoría de “muy fuerte” en el hemisferio norte.

El periodo de mayor atención será a finales de 2026 y principios de 2027. En junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalaba el trimestre de noviembre de 2026 a enero de 2027 como el periodo en el que El Niño podría alcanzar su máxima intensidad, con una probabilidad del 63%.

El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se presenta cuando las temperaturas de la superficie del mar aumentan de manera anormal en distintas zonas del Pacífico ecuatorial y estos cambios interactúan con la atmósfera.