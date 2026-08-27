La Cámara Española de Comercio formaliza su comisión de turismo para impulsar competitividad y sostenibilidad

En el Caribe mexicano

Cancún, Quintana Roo.- La Delegación Sureste de la Cámara Española de Comercio en México, liderada por Regina Lambert, directora, y Jean Agarrista, vicepresidente, concretó el lanzamiento oficial de su Comisión de Turismo en el Hotel Grand Oasis The Pyramid. Esta nueva plataforma nace como un espacio dedicado a representar y potenciar al sector mediante alianzas estratégicas y gestión institucional. Sus objetivos principales son compartir el conocimiento, facilitar soluciones prácticas y accesibles, fomentar el intercambio de experiencias y visibilizar casos de éxito.

La presidencia de este nuevo órgano sectorial queda a cargo de Marc Miralles Pons, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales en México y América Latina para RIU Hotels & Resorts. A través de esta comisión, se busca articular el trabajo entre hoteles, inversionistas, proveedores y autoridades para atender las prioridades actuales de la industria turística en Quintana Roo, impulsando temas clave como la sostenibilidad, la atracción de inversiones y el desarrollo de las comunidades locales.

En el marco de la presentación oficial, se llevó a cabo un foro estratégico integrado por dos paneles de diálogo para analizar los retos del destino. El primer bloque, de enfoque institucional, contó con la participación de Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo estatal en representación de la gobernadora Mara Lezama; Juan Pablo de Zulueta Razo, secretario de Turismo de Cancún; Óscar García Zato, presidente de la Cámara Española de Comercio en México; Joel Sánchez, líder de Turismo, Retail y Property en el equipo de Upstream; y María Peña Mateos, consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en México. Por parte del sector empresarial participó Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; Toni Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya; Marissa Setién Morales, presidenta de la Asociación de Hoteles Costa Mujeres; así como Marc Miralles, presidente de la Comisión de Turismo, y Jean Agarrista, vicepresidente de la Delegación Sureste, ambos en representación de la Camescom.

Durante los paneles de análisis, los asistentes dialogaron sobre las acciones necesarias para mantener la competitividad de Quintana Roo. Entre los temas principales destacó la atención integral al sargazo, resaltando la colaboración lograda con el Gobierno Federal dentro de la Estrategia Integral para su manejo. También se abordó la regulación de las plataformas digitales de alojamiento y alquileres vacacionales para asegurar una competencia justa y ordenada, sumado a otros desafíos operativos que requieren el trabajo conjunto entre autoridades y empresas.

Este encuentro estratégico y la realización de estos paneles de diálogo fueron posibles gracias al patrocinio y apoyo institucional de Grupo EULEN, Grupo Oasis, Insuport, DecolDEA y FAMA, firmas comprometidas con la innovación y la competitividad del sector. Asimismo, la Comisión de Turismo consolida su alcance con el respaldo de empresas e instituciones clave para la región, como Abanca, AirEuropa, Ayesa, Bahia Príncipe, Barceló, ColorLand, Dígito_R, Gancedo, Girbau, Grupo Cobra, Hotel Dos Playas Faranda, Hylant México, JA del Río, LHO, Mirai, OASIS Hotels & Resorts, Palapas Sintéticas de México, Pérez-Fontán y Aizcorbe, Pérez-Llorca, Raven, RIU Hotels & Resorts, Banco Sabadell y Banco Santander.

Con este lanzamiento, la Cámara Española de Comercio reafirma su compromiso de convertirse en un puente de diálogo entre el sector privado y el público, contribuyendo a la inversión, la vinculación y el fortalecimiento de la relación entre México y España.