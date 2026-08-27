Seguridad contra incendios, clave para atraer inversión y elevar competitividad de México

AMRACI plantea una norma nacional homologada ante el crecimiento industrial, el nearshoring y la llegada de nuevas inversiones

La seguridad contra incendios debe convertirse en un componente estratégico de la infraestructura y la competitividad de México, particularmente ante el crecimiento industrial, el nearshoring y la llegada de nuevas inversiones al país, afirmó David Morales Reinosa, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios (AMRACI).

En la inauguración de la 9ª Expo Fire, el dirigente advirtió que el desarrollo económico no puede medirse únicamente por el capital invertido o la infraestructura construida, sino también por la capacidad de las instalaciones para proteger vidas, preservar empleos y garantizar la continuidad de las operaciones ante una emergencia.

Ante la representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubond, la Jefe de Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, Andrea Solano Rendón, destacó que en México ocurren diariamente alrededor de 260 incendios urbanos y no urbanos, mientras que durante la última década miles de personas han perdido la vida por exposición al fuego no controlado o por la ignición de materiales inflamables.

A las pérdidas humanas se suman importantes daños económicos para empresas, trabajadores, familias, aseguradoras y comunidades.

David Morales sostuvo que la protección contra incendios debe dejar de verse como un gasto y ser reconocida como una inversión estratégica. “Proteger una inversión significa proteger a sus trabajadores; proteger la continuidad de una empresa significa proteger el bienestar de toda una comunidad”, señaló.

En este contexto, destacó que México vive una oportunidad histórica por la relocalización de cadenas globales de suministro, fenómeno que está impulsando la construcción de parques industriales, centros logísticos, plantas manufactureras y nueva infraestructura.

Sin embargo, consideró indispensable que los sistemas y medidas de protección contra incendios sean incorporados desde la etapa de diseño de los proyectos.

“No puede existir una verdadera competitividad ni una relocalización inteligente si la seguridad contra incendios no se incorpora desde la etapa de diseño de cada proyecto”, enfatizó.

Uno de los principales llamados de AMRACI Industria Contra Incendio, es avanzar hacia una Norma Oficial Mexicana de Seguridad Humana y Protección contra Incendios, que permita establecer criterios homologados en todo el país.

Esta propuesta que contó con el apoyo de presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Alejandro Malagón Barragán, plantea que esta regulación sea moderna, verificable y sustentada en la gestión integral del riesgo, con requisitos claros y medibles para edificios públicos, industrias, establecimientos comerciales y viviendas.

El presidente de AMRACI, señaló que una norma nacional permitiría fortalecer la supervisión, facilitar la digitalización de procesos y reducir espacios para prácticas irregulares o desleales.

También consideró que impulsar esta regulación desde la Secretaría de Economía debe entenderse como una decisión estratégica para generar certidumbre a los inversionistas, fortalecer la competitividad y proteger el patrimonio nacional.

Como referente de los esfuerzos que pueden realizarse a nivel estatal, el presidente de AMRACI destacó la Norma Estatal de Seguridad Humana y Protección contra Incendios de Jalisco, al considerar que representa un avance para homologar criterios y fortalecer las condiciones de seguridad.

Morales llamó a aprovechar la experiencia existente en México y construir una estrategia conjunta entre gobierno, industria, organismos de evaluación de la conformidad, especialistas y sociedad.

Destacó también la importancia de fomentar una cultura de prevención desde las primeras etapas de formación.

Reconoció el trabajo de Virginia Sendel Iturbide, fundadora y presidenta de Fundación Michou y Mau, por sus 28 años de labor en favor de niñas y niños víctimas de quemaduras.

Asimismo, destacó que el programa “Aprende a Mantenerte Seguro” ha llegado en dos años a más de 80 mil niños y 3 mil docentes en dos estados de la República.

El reto, planteó, es incorporar de manera permanente estos conocimientos en los programas educativos y, posteriormente, en los libros de texto.

Otro de los desafíos, dijo, está relacionado con la preparación de los especialistas del sector. La digitalización, los nuevos materiales, los sistemas automatizados, el almacenamiento de alta densidad y la complejidad de las nuevas instalaciones requieren profesionales cada vez más capacitados.

AMRACI ha trabajado durante más de una década con CONOCER y otros integrantes de la cadena de valor para fortalecer la profesionalización y certificación del sector. Este esfuerzo ha permitido certificar a más de 500 profesionales.

Finalmente, AMRACI llamó a las autoridades, empresas y sociedad a convertir la seguridad contra incendios en una prioridad nacional.

Sostuvo que México tiene la oportunidad de atraer inversiones, fortalecer su infraestructura y aprovechar el crecimiento industrial, pero advirtió que ese desarrollo debe ir acompañado de seguridad, prevención y resiliencia.

La premisa, concluyó Morales, debe ser que cada nueva inversión, industria y espacio construido represente también un compromiso con la protección de las personas.

Expo Fire, se lleva a cabo en el World Trade Center, los días 25 y 26 de agosto, con la participación de expertos nacionales e internacionales, en la prevención y combate de incendios urbanos.