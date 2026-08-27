Michael Bublé, en Coliseo GNP Seguros

El ganador del Grammy

Bajo estándares internacionales, el recinto fortalece la posición de Guadalajara como uno de los principales destinos del espectáculo

Michael Bublé, superestrella del entretenimiento, multipremiado con el GRAMMY® y con múltiples discos de platino, se presentará el próximo 22 de septiembre en el nuevo Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, inaugurando oficialmente el recinto con un espectáculo de clase mundial que promete convertirse en una noche verdaderamente histórica para Jalisco.

El Coliseo GNP Seguros levantará el telón por primera vez con Bublé como protagonista, marcando el inicio de una nueva era para el entretenimiento en vivo en la ciudad. Diseñado bajo estándares internacionales, el recinto fortalece aún más la posición de Guadalajara como uno de los principales destinos del espectáculo en vivo de América Latina y una parada internacional clave para los artistas en gira.

Considerado una de las voces más reconocidas y celebradas de la música, y famoso por su combinación atemporal de pop, jazz y el Great American Songbook, Bublé ofrecerá a sus fans en Guadalajara una noche inolvidable, interpretando los grandes éxitos de su aclamada trayectoria, la cual ha cautivado a millones de personas en todo el mundo.

La Preventa Banamex comenzará el 1 de septiembre, mientras que la venta general iniciará el 2 de septiembre.

ACERCA DE MICHAEL BUBLÉ

Michael Bublé ha vendido más de 75 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de su extraordinaria carrera, y ha alcanzado un enorme éxito como uno de los artistas de gira más destacados de todos los tiempos. Con una trayectoria que incluye 5 premios GRAMMY, 15 premios JUNO, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el Paseo de la Fama de Canadá, 6 álbumes multiplatino y más de 14 mil millones de reproducciones globales, Michael ha dedicado las últimas dos décadas no sólo a mantener viva la esencia del Great American Songbook, sino también, a darle nueva vida, aportando su estilo único, su potencia vocal y su pasión a canciones atemporales que ama profundamente. En 2003 lanzó su álbum debut homónimo con Reprise Records, seguido por una serie de álbumes multiplatino que alcanzaron el puesto número 1, entre ellos Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), To Be Loved (2013), Love (2018) y Christmas (2011).

Su undécimo álbum de estudio, HIGHER (2022), marcó su noveno ingreso al Top 10 de la lista Top Album Sales de Billboard, y su séptimo álbum de estudio consecutivo debutando dentro del Top 3. Reconocido por su extraordinaria presencia escénica y la espectacular producción de sus conciertos, ha realizado presentaciones con entradas agotadas en más de 30 países. Con un talento imparable, energía inagotable y una voz que se adapta con naturalidad a los estándares clásicos, el pop, swing, jazz, R&B e incluso la comedia, Michael lleva a sus audiencias a un viaje especial cada noche: canta con el corazón, les dedica hermosas canciones de amor, los hace reír, llorar y bailar, para brindarles una velada que jamás olvidarán.

En septiembre de 2024, Michael se unió al prestigioso panel de coaches de The Voice de NBC, obteniendo victorias consecutivas en las temporadas 26 y 27. Posteriormente regresó para la temporada 28 en 2025, logrando un hecho histórico al convertirse en coach por tercera temporada consecutiva.