UAEMéx presenta obra que preserva la memoria cultural de Ayuquila, Amatepec

“Apapacho Sureño. Tradición, recetas y leyendas”, de Crystal Bautista Rivera, recupera historias, sabores y costumbres de esta comunidad mexiquense

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó el libro Apapacho Sureño. Tradición, recetas y leyendas, de la autora Crystal Bautista Rivera, obra que rescata la riqueza cultural de Ayuquila, Amatepec, y preserva, a través de relatos, recetas y fotografías, la memoria de una comunidad de la región sur del Estado de México.

En el Auditorio “Juana de Asbaje y Ramírez” de la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria, Bautista Rivera explicó que el libro nació como un homenaje a la cultura, las historias, las personas, las costumbres y los sabores que han construido la identidad de esta comunidad.

Durante la presentación, moderada por el director de Entornos Académicos y Conocimiento de la Secretaría Académica, Celso Rodrigo Rivera Rojo, y el responsable del Departamento de Fomento al Conocimiento y la Lectura, Ignacio Bárcenas Monroy, la autora compartió que la obra parte de sus recuerdos de infancia, de la vida en el pueblo y de las experiencias familiares para realizar un recorrido por las raíces de un territorio cuya riqueza se encuentra también en las actividades de la vida cotidiana.

Acompañado por fotografías de Fátima Santín Macedo, Apapacho Sureño. Tradición, recetas y leyendas reúne una parte significativa de la historia personal de Crystal Bautista, así como recuerdos de personas que dejaron huella en su vida, entre ellas su madre, quien contribuyó a forjar en ella un profundo sentido de pertenencia hacia Ayuquila. Estos elementos, afirmó, forman parte del patrimonio cultural que da identidad a la región.

Bautista Rivera destacó que la publicación representa una oportunidad para preservar la memoria de su pueblo y transmitirla a las nuevas generaciones desde el orgullo y el amor por sus raíces, bajo la convicción de que la modernidad no debe convertirse en una razón para olvidar las tradiciones.

Durante el acto, al que asistieron integrantes de la comunidad universitaria e invitadas e invitados especiales de los sectores público estatal y municipal, la académica Dalia Jhonayna Cerón Ramírez señaló que el libro, mediante una lectura amable, ligera y cálida, “apapacha” a quienes se acercan a sus páginas, al ofrecer un recorrido por las costumbres, la riqueza gastronómica y la cotidianidad de una población que preserva y defiende su valor cultural.

Resaltó que Crystal Bautista plasma en la obra el cariño por su familia y su pueblo mediante recetas de platillos tradicionales, bebidas, festividades, actividades y referencias a la naturaleza que forman parte de la vida de la región, por lo que consideró que se trata de una lectura ampliamente recomendable.

Texto escrito desde el corazón y el amor

En su intervención, Celso Rodrigo Rivera Rojo subrayó que Apapacho Sureño. Tradición, recetas y leyendas es un texto escrito desde el corazón y el amor, en el que cada receta, historia y relato se encuentra vinculado con una experiencia vivida por la propia autora.

En este sentido, afirmó que mediante este tipo de encuentros la Autónoma mexiquense refrenda su compromiso con la difusión del conocimiento que surge de la sociedad, al generar un diálogo permanente entre la academia y la ciudadanía y contribuir a la construcción de espacios de encuentro y enriquecimiento colectivo.

Por su parte, Ignacio Bárcenas Monroy invitó a la comunidad universitaria y al público en general a acercarse a la obra de Crystal Bautista Rivera, al considerar que representa un encuentro íntimo con una comunidad que se expresa a través de sus sabores, sonidos, olores y colores, así como de su estrecha relación con el territorio que habita.

Como parte de la presentación, se realizó una muestra de la colección fotográfica personal de Fátima Santín Macedo, además de una exhibición y venta de productos y artesanías originarias de Amatepec, que complementaron este acercamiento a la riqueza cultural de la región sur mexiquense.