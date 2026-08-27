Trump suspende citas para visas de inmigrante a solicitantes de todo el mundo

Nueva ofensiva migratoria

Trump suspende citas para visas de inmigrante a solicitantes de todo el mundo

Agresiva campaña de deportaciones y restricciones migratorias que incluye la revocación de visas y green cards

El gobierno del presidente Donald Trump suspendió las citas para visas de inmigrante para solicitantes de todo el mundo, en el marco de una ofensiva migratoria emprendida por el gobierno estadounidense durante el segundo mandato del líder republicano en la Casa Blanca.

Un portavoz del dDepartamento de Estado de EU declaró que se puso en marcha una iniciativa de capacitación global en todas las embajadas y consulados estadounidenses del mundo, y que las citas para servicios de visas se ajustarán para dar cabida a dicha formación.

Trump impulsó una agresiva campaña de deportaciones y restricciones migratorias que incluye la revocación de visas y tarjetas de residencia permanente (green cards), así como el rechazo de solicitudes por diversos motivos, tales como opiniones políticas o la participación en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel, aliado de EU

Políticas migratorias de trump se endurecen

Dicha ofensiva enfrentó algunos obstáculos legales. El viernes, un juez estadounidense anuló una política de la administración trump que suspendía la emisión de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países, al considerar que la medida excedía las facultades legales del secretario de estado, marco rubio.

El Departamento de Estado no ofreció detalles específicos sobre la capacitación ni su cronograma, más allá de señalar que el objetivo es ayudar a los funcionarios consulares a descartar a aquellos solicitantes con probabilidades de depender de las ayudas públicas estadounidenses y a garantizar que la evaluación de los candidatos se realice de manera “integral y coherente”.

La suspensión de las citas para visas fue reportada inicialmente por el financial times, medio que indicó que los solicitantes de visas de inmigrante con entrevistas programadas en embajadas y consulados de eu habían recibido correos electrónicos informándoles que sus citas serían reprogramadas y que recibirían una notificación posterior con la nueva fecha.

La política migratoria de trump es ampliamente condenada por organizaciones de derechos humanos, que la califican de discriminatoria y contraria a los derechos de libertad de expresión y debido proceso. estas organizaciones también señalan que las medidas generaron un entorno inseguro en eu, especialmente para las minorías étnicas, que expresaron su preocupación por la práctica de la identificación basada en perfiles raciales.

Si bien trump basó su campaña de 2024 en la promesa de frenar la inmigración ilegal, su administración también dificultó la legal; por ejemplo, mediante la imposición de nuevas y costosas tasas para los solicitantes de ciertos tipos de visas de trabajo.

En enero, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de casi el 40% de los países del mundo -entre ellos Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia-, en una medida que, según afirmó, impediría la entrada de personas que “recibirían asistencia social y prestaciones públicas”.

El viernes, un juez federal anuló esa suspensión al dictaminar que era “contraria a la ley” y excedía la autoridad conferida por ley al secretario de Estado, Marco Rubio.

Demanda por restricciones para estudiantes y periodistas extranjeros

Una coalición de ocho asociaciones de educadores y sindicatos demandó a la administración del presidente Donald Trump para bloquear la implementación de una norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.

La querella legal ha pedido a un tribunal federal de Massachusetts que frene la implementación de la regla que reduce el tiempo de estadía legal de extranjeros que ingresan al país con los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros).

La norma que entraría en vigor el próximo mes establece que los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, y los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo 240 días, con posibilidad de prórrogas; los periodistas con pasaporte de China enfrentarán un límite de un máximo 90 días.