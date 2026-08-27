¿Estuvo o no Rocha Moya en secuestro de “El Mayo” y el asesinato de Cuén?

TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

Todas las versiones de los directamente involucrados indican que el gobernador Rubén Rocha Moya fue el señuelo central para atraer a Ismael El Mayo Zambada y al diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda a un supuesto encuentro de conciliación política en la Finca San Julián, en el residencial Los Huertos del Pedregal de Culiacán, Sinaloa, la mañana del 25 de julio de 2024, donde además Joaquín El Chapito Guzmán López sería testigo de calidad.

Si todos acudieron eso es porque Rocha Moya les confirmó a cada uno que estaría ahí. Lo ocurrido deja claro que él estaba de acuerdo con el secuestro y entrega de El Mayo Zambada.

Ahí, alrededor de las 11 de esa mañana fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada por guardaespaldas de su propio ahijado, Joaquín El Chapito Guzmán López, para luego ser trasladado a un pequeño aeropuerto local cercano a El Paso, Texas y entregado a agentes de la DEA y el FBI.

En ese mismo evento, en la Finca San Julián, la Fiscalía General de la República -entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero- al atraer el caso encontró restos de sangre del diputado y exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, lo que confirmó lo señalado por El Mayo Zambada en su carta enviada desde su prisión en EU unos días después, y en la que narra que al llegar a la cita de reconciliación política deRocha Moya con Cuén, encontró y saludó al diputado y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien luego sería baleado al intentar oponerse al secuestro del capo.

Esa misma versión es la que ha dado desde siempre Fausto Corrales, secretario de Cuén, y quien lo llevó a la cita donde fue herido el diputado y secuestrado el capo.

El pasado miércoles 19 de este agosto, y luego de 2 años de ocurridos los hechos, en la delegación Miguel Hidalgo fue detenido Fausto Corrales por agentes ministeriales y de Interpol y recluido en Almoloya donde un juez lo declaró como imputado por falsedad en declaraciones y por presumible encubrimiento en el homicidio del diputado y exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El montaje

En su versión, Corrales indica que al llegar a la finca, él acompañó a su jefe hasta la puerta del salón donde se supone estarían el gobernador Rocha Moya, el diputado Cuén y El Mayo Zambada y Joaquín El Chapito Guzmán López.

Estaba ahí cuando escuchó balazos y junto a los que estaban con él fue a ver qué pasaba en el salón donde encontró herido a Cuén Ojeda e intentó llevarlo a una clínica donde al llegar se le declaró muerto.

Una de las lesiones fue en su pierna derecha que rompió su arteria femoral lo que provocó que se desangrara rápidamente.

Con Cuén ya muerto, Corrales fue obligado por la fiscalía del Estado y otros a participar en un montaje de un asalto en una gasolinería donde luego se diría que un asaltante hirió y mató al diputado al intentar robar su camioneta.

El montaje fue desmentido rápidamente por los empleados de la gasolinería que indicaron no haber escuchado ningún balazo ni ser testigos del supuesto asalto.

Y la Fiscalía General de la República terminó por echarlo por tierra al indicar que sus peritos encontraron restos de la sangre de Cuén en la finca donde El Mayo Zambada dijo en su carta que fue secuestrado.

En su intento por encubrir al gobernador Rocha Moya, y negar lo ocurrido, la Fiscalía del Gobierno incurrió en otras graves violaciones, entre ellas permitir la incineración del cuerpo de Héctor Melesio Cuén con lo que eliminó la evidencia principal de su asesinato.

Queda el reporte de su autopsia que indica que su cuerpo tenía 4 balazos en sus piernas y un fuerte golpe en la cabeza.

¿Estuvo ahí Rocha Moya?

El secuestro y entrega de El Mayo Zambada por Joaquín El Chapito Guzmán a Estados Unidos fue lo que atrajo las informaciones principales en todos los medios.

La carta del capo enviada desde su prisión el 10 de agosto de 2024 apenas unos días después de su secuestro y entrega a EU comenzó a ventilar en medios los detalles de los hechos y lo ocurrido realmente con Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Igual se supo que todo pasó en donde habría un encuentro de conciliación con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien siempre ha negado haber sido parte del secuestro del capo y del asesinato de Cuén.

Sin embargo quedan los hechos: uno esencial es que El Mayo Zambada confirma que él tenía una fuerte vinculación y ascendencia sobre el gobernador Rocha Moya y era, a su vez, amigo del diputado Cuén y que por eso aceptó acudir a la finca donde intentaría mediar en sus enredos políticos.

Rocha Moya niega, a su vez, haber asistido ni saber nada de ese encuentro en esa finca. Ni El Mayo Zambada, ni El Chapito ni Corrales han dicho si lo vieron o no ahí.

Pero ningún analista o agente policiaco acepta que todos los mencionados hubieran aceptado ir a ese encuentro sin tener la confirmación de Rocha Moya de que estaría presente.

Esa es hoy la interrogante que debiera esclarecer la Fiscalía General de la Republica, de Ernestina Godoy. O permitir que lo haga la justicia de EU.

Muchas cosas cambiarían si se comprueba que el gobernador sí estuvo ahí.

Crece la presión de morenistas a Inzunza

La decisión del senador Enrique Inzunza de dejar la fracción de Morena para ser “legislador independiente” y conservar fuero y sueldo, movió a importantes morenistas a exigirle pedir licencia.

Los primeros, la misma presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y Citlalli Hernández, presidenta de elecciones y otros de la cúpula de este partido. Y su compañera de fórmula y próxima candidata de Morenal gobierno de Sinaloa, la también senadora Imelda Castro.

A estas exigencias se suman líideres de todos los sectores en el estado, especialmente del empresariado.

Ante la reticencia de Inzunza a pedir licencia, trascendió que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena estaría integrando su expediente de expulsión, si no pide licencia para la siguiente semana.

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