PT y Verde, ignorados en candidaturas

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Los intentos de los aliados de Morena para quedarse con alguna de las 16 gubernaturas en que irán aliados, parecen ser insuficientes y se quedarán con las manos vacías.

No importa que en algunas encuestas los aspirantes registrados por PT y Verde muestran números atractivos, las candidaturas recaerán solamente en los militantes de Morena.

Hasta el momento son cinco personas, tres mujeres y dos hombres los revelados en igual número de entidades del país.

No hubo ninguna sorpresa salieron ungidos los favoritos y lo demás fue una cruel mascarada engañando a los que acudieron a registrarse que antes renunciaron a los cargos públicos que ostentaban.

Por anticipado se sabía que Nora Ruvalcaba sería la candidata en Aguascalientes, toda vez que en los doce años de existencia de Morena no han podido ganar presencia en esa entidad. Tres veces candidata perdedora, Nora va por su cuarta postulación.

En Campeche, Layda Sansores se decantó con anticipación por Pablo Gutiérrez Lazarus, tres veces alcalde de Ciudad del Carmen, una como panista y dos como morenista.

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, se adelantó y su protegida Rosi Bayardo, alcaldesa de Manzanillo fue premiada como defensora de la 4T.

En Sinaloa se sabía que tenía que ser Imelda Castro la ungida, por su distancia de Rubén Rocha Moya, mientras que en Querétaro, Santiago Nieto es su carta fuerte.

Los aspirantes del PT y Verde en Colima, Campeche y Querétaro, ni siquiera fueron considerados.

Virgilio Mendoza es un expanista y verde en la actualidad que ha sido dos veces alcalde de Manzanillo en sus tiempos de panista y diputado y senador por el verde, con todo y ganar la senaduría de mayoría.

Ricardo Astudillo, diputado del Verde, fue relegado. Tres veces ha sido diputado federal y una más local, además de presidir el Partido Verde en Querétaro.

Gerardo Sánchez Sansores, del PT, fue la carta presentada como aspirante de ese partido, pero fue rechazado desde el inicio por su tía Layda Sansores.

Esos descartes hacen ver que será sumamente difícil que Morena encarte a uno de sus aspirantes como su abanderado en los estados que faltan por definir, aunque hay algunas opciones atractivas.

Baja California tiene el registro de la petista Montserrat Caballero y en Nayarit la verde., Jasmine Bugarin, dos veces diputada federal y senadora de mayoría con licencia.

En Zacatecas, Giovanna Bañuelos del PT disputa cerradamente la selección con la senadora con licencia, Verónica Díaz Robles y el diputado Ulises Mejía, mientras en Nuevo León, el senador del Verde, Waldo Fernández se abraza a la posibilidad.

Sin embargo, son pocas las esperanzas de PT y Verde de que Morena postule a uno de los suyos como su coordinador de la defensa de la 4T.

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El siguiente período del Congreso de la Unión que inicia el primero de septiembre contará con una novedad en el Senado, dos senadores independientes, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Inzunza, aunque no se espera mucho de ninguno de los dos.

ramonzurita44@hotmail.com

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