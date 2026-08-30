Sabores San Pedro reunirá a más de 40 restaurantes en una gran fiesta gourmet

Con el Cerro de la Silla como marco, San Pedro Garza García se prepara para vivir un fin de semana dedicado a la gastronomía, con restaurantes, chefs, vinos y propuestas de mixología bajo un concepto de “todo incluido”.

Por Gloria CARPIO

Los sabores, aromas y propuestas de algunas de las cocinas más reconocidas del norte del país se reunirán en un mismo lugar con la llegada de Sabores San Pedro Festival Gourmet, que celebrará su primera edición los próximos 24 y 25 de octubre en el Parque Diego Rivera, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Con la participación de más de 40 restaurantes, el encuentro busca convertirse en una nueva experiencia gastronómica para Monterrey y su zona metropolitana, reuniendo durante dos días cocina, vinos y distintas propuestas culinarias en un ambiente pensado para disfrutar y descubrir.

Uno de los principales atractivos del festival será su modalidad de “todo incluido”: con la compra de un solo boleto, los asistentes podrán recorrer los diferentes espacios y degustar las propuestas participantes durante su visita.

Al ingresar recibirán una bolsa, un plato y una copa para comenzar un recorrido gastronómico en el que podrán probar diferentes especialidades e incluso repetir aquellas que conquisten su paladar.

UN RECORRIDO POR DECENAS DE COCINAS

La oferta será amplia y diversa. Entre los restaurantes anunciados se encuentran Abisal, Anormal, Acacio, Bodegón San Agustín, Casa El Hidalgo, Chapulín, Cometa, Daisuke, El Lindero, Fiships, Jabalina, La Cocina del Bizco, Los Panchos, Mar del Zur, Rosta, Ryoshi, Saloon Venado, Taquería Juárez, Tatémate, Tigre Asador y Yamasan Ramen House, entre muchos otros.

La propuesta también tendrá invitados de otras regiones, como Casa Cenizo, de Parras, Coahuila, así como una experiencia de Vatel con el restaurante Ikan, de Nayarit.

De esta manera, Sabores San Pedro pretende ofrecer algo más que una degustación: un recorrido por distintas cocinas, técnicas y estilos en una misma jornada.

VINOS Y MIXOLOGÍA COMPLETAN LA EXPERIENCIA

La gastronomía estará acompañada por una importante presencia de casas vinícolas y propuestas de bebidas, con bodegas y productores que complementarán la experiencia del festival.

Entre los participantes anunciados se encuentran Casa Madero, LA Cetto, Bodegas del Viento, Don Leo, Hacienda Florida y Flor del Desierto, además de proyectos de mixología.

Así, durante dos días, el Parque Diego Rivera se transformará en un gran punto de encuentro para quienes disfrutan descubrir nuevos sabores y conocer de cerca las propuestas de chefs, restaurantes y productores.

DOS DÍAS PARA COMER, DESCUBRIR Y DISFRUTAR

Sabores San Pedro llega con la intención de posicionarse como una de las nuevas citas gastronómicas de la región, teniendo como escenario uno de los municipios más representativos de Nuevo León y al emblemático Cerro de la Silla como parte del paisaje.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. De acuerdo con los organizadores, los tarjetahabientes HSBC podrán acceder a opciones de pago de 3 y 5 meses sin intereses, además de un 20 por ciento de descuento.

Con gastronomía, vinos y experiencias reunidas bajo un mismo concepto, Sabores San Pedro promete convertir el último fin de semana de octubre en una celebración para los sentidos y, sobre todo, en una invitación a sentarse a la mesa y disfrutar.