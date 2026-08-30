El volumen excesivo de videojuegos podría poner en riesgo la salud auditiva

El sonido también juega

México es el mercado de videojuegos más grande de América Latina. Tiene casi 78 millones de videojugadores: Ssa

Los videojuegos se han convertido en una de las formas de entretenimiento más populares entre gamers de diversas edades, desde quienes juegan en una consola hasta quienes prefieren los juegos para celular. En todos ellos, los elementos sonoros son una parte fundamental de la experiencia: la música, los efectos, las explosiones, entre otros recursos, están diseñados para mantener la atención y generar una mayor inmersión.

Sin embargo, el impacto acústico puede provocar daños en la audición, incluso permanentes e irreversibles, dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición.

MED-EL Medical Electronics, líder en soluciones auditivas implantables, señala que el riesgo aumenta al utilizar audífonos durante sesiones prolongadas, particularmente cuando el volumen es elevado. Algunos videojuegos incorporan escenas y efectos sonoros que superan los 110 dB (decibelios), mientras que para una escucha segura se recomienda mantener la exposición por debajo de los 70 dB.

Ante ello, resulta importante conocer cómo una exposición constante a sonidos intensos afecta la audición y prestar atención a cualquier cambio. Uno de ellos es la hipoacusia, una disminución parcial o total de la capacidad para percibir sonidos, con diferentes causas, tipos y grados de severidad.

Según la zona del sistema auditivo afectada, la hipoacusia se clasifica en conductiva, neurosensorial o mixta. Una valoración oportuna permite identificar qué está ocasionando estos cambios y determinar las alternativas más adecuadas para cada persona, especialmente cuando existe una pérdida auditiva profunda.

“Además de procurar una exposición responsable al ruido, especialmente en cuanto a la intensidad y el tiempo de uso de dispositivos como las consolas, es importante prestar atención a cualquier cambio en la manera de percibir los sonidos. Si estas señales aparecen, es importante no pasarlas por alto y buscar una valoración auditiva que permita conocer el estado de la audición e identificar, en su caso, alguna alteración que requiera atención.

Hoy existen distintas soluciones auditivas adaptadas al tipo y grado de pérdida auditiva, así como a las necesidades particulares de cada persona, por lo que una detección oportuna resulta clave para encontrar la alternativa más adecuada”, explica la Dra. María Fernanda Alderete, Médico Audiólogo y de Soporte Clínico en MED-EL.

Los videojuegos son una forma de entretenimiento con gran presencia, de acuerdo con la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), en México existen 76.7 millones de gamers, lo que posiciona al país como el mercado de videojuegos más grande de América Latina y el décimo a nivel mundial.

Señales que conviene tomar en cuenta

Los llamados acúfenos, o también conocidos como tinnitus, son síntomas que pueden aparecer ante distintos factores que afectan la audición y, en muchos casos, surgen después de una exposición prolongada a volúmenes elevados. Los acúfenos son percepciones que una persona experimenta en los oídos o en la cabeza sin que exista una fuente externa que las produzca. Se presentan como pitidos, silbidos o zumbidos y pueden afectar a uno o ambos oídos. La exposición a sonidos intensos es uno de los factores relacionados con su aparición, aunque también intervienen otros elementos como la sordera asociada con la edad, infecciones, acumulación de cera, estrés, ansiedad y alteraciones en la presión arterial o la circulación.

Algunos cambios en la audición pueden parecer pasajeros, pero si ocurren con frecuencia es importante no pasarlos por alto. Entre las señales de alerta están los zumbidos, sensación de tener los oídos tapados, dolor de cabeza, secreciones del oído, dificultad para entender lo que dice otra persona, la necesidad de subir cada vez más el volumen o notar que algunos sonidos se perciben de manera diferente. Cuando alguno de estos cambios surge, es recomendable realizar una valoración médica auditiva para conocer qué está sucediendo.

La importancia de prestar atención a estos cambios también se relaciona con el panorama regional. La OMS estima que alrededor de 40 millones de personas en América Latina y el Caribe viven con pérdida auditiva discapacitante, y proyecta que esta cifra podría alcanzar los 87 millones para 2050. Por ello, reconocer las señales y buscar atención cuando aparecen es fundamental, especialmente cuando existen factores de riesgo asociados con actividades cotidianas.

El desarrollo de la tecnología también ha ampliado las opciones para atender diferentes tipos y grados de hipoacusia. En algunos casos, una exposición a ruidos extremadamente intensos provoca un daño profundo y una pérdida auditiva importante o incluso total. De acuerdo con las características de cada diagnóstico, existen alternativas como auxiliares auditivos, sistemas de conducción ósea implantables y no implantables, implantes de oído medio e implantes cocleares, diseñadas para favorecer el acceso a los sonidos y la comunicación. La elección de la solución más adecuada depende de las necesidades de cada persona, por lo que una valoración especializada permite determinar cuál es la opción indicada en cada caso.

Al terminar una partida, quitarse los audífonos y prestar atención a cómo se sienten los oídos permite identificar cualquier cambio. Mantener un volumen adecuado, hacer pausas y no ignorar las señales que persisten son hábitos sencillos para disfrutar de los videojuegos sin dejar de lado la salud auditiva.