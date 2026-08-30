Presenta UAEMéx Movilidades Humanas, que ofrece una mirada crítica sobre las migraciones

A través de esta revista de divulgación científica, la Autónoma mexiquense promueve el diálogo de saberes y una mirada crítica sobre migración, cuidados, trabajo, igualdad y comunidad

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortalece su responsabilidad social, la calidad académica y el intercambio interinstitucional de saberes con la Revista de Divulgación Científica Movilidades Humanas, una publicación gratuita y de libre acceso que surge de la visión de la universidad pública como espacio para la discusión y la visibilización de voces históricamente silenciadas.

Esta iniciativa de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la Autónoma mexiquense es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Máxima Casa de Estudios mexiquense, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Baja California, El Colegio de Michoacán y otros espacios científicos nacionales e internacionales.

En el Museo Universitario “Leopoldo Flores”, el comité editorial presentó el número especial de lanzamiento de Movilidades Humanas, integrado por seis secciones: Editorial, Diálogos sobre las movilidades, De ires y venires, Poner el cuerpo. Migraciones de trabajo, Igualdad sustantiva y cuidados y Contando historias, haciendo comunidad.

A través de estos contenidos, la revista ofrece herramientas para interpretar información, cuestionar ideas y comprender los fenómenos relacionados con la migración y la movilidad humana, mediante un lenguaje claro, accesible, crítico y humanista que acerca este debate al público en general.

Universidad cuidadora ycomprometida con hacer de la igualdad sustantiva un derecho exigible para todos

La rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que la institución se transforma para consolidarse como una universidad cuidadora, comprometida con hacer de la igualdad sustantiva un derecho exigible para todas y todos, promover la dignidad humana y fomentar la ciencia abierta a partir de la colaboración y el intercambio de saberes.

Asimismo, señaló que la movilidad constituye una interacción dinámica que invita a reconsiderar la otredad como parte del crecimiento social y subrayó que este producto editorial abre un espacio para analizar, desde una perspectiva académica, humanista y centrada en las personas, las particularidades de la movilidad humana, así como sus efectos y retos.

En este evento, al que asistieron integrantes de la comunidad auriverde, el director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), Víctor Daniel Ávila Akerberg, y la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx y directora editorial de Movilidades Humanas, Norma Baca Tavira, Zarza Delgado resaltó la pertinencia de esta publicación para el Estado de México, una de las principales entidades de tránsito para personas migrantes en el país.

En este sentido, afirmó que Movilidades Humanas representa una respuesta concreta a la responsabilidad y pertinencia social de la Autónoma mexiquense con la comunidad científica y la sociedad en general.

La rectora reconoció, además, la integración de una red interinstitucional que genera productos pertinentes y de calidad, capaces de fortalecer la discusión pública y académica, así como de consolidar una visión de la movilidad humana como un fenómeno natural y una prioridad de las agendas científica y social.

Por su parte, Víctor Daniel Ávila Akerberg señaló que la presentación de esta revista da continuidad a la encomienda impulsada por el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, de promover la divulgación científica mediante contenidos accesibles para toda la sociedad.

El director general del COMECyT reconoció también los esfuerzos de la UAEMéx, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, para fortalecer, en colaboración con instituciones educativas y científicas, el estudio de las movilidades humanas como un fenómeno multicausal presente en la vida de todas las personas.

En tanto, Norma Baca Tavira destacó que la creación de esta revista responde a la necesidad de defender la divulgación como una dimensión esencial del trabajo académico.

Explicó que divulgar el conocimiento permite hacerlo público, ponerlo en diálogo con la sociedad, reconocer trayectorias y contribuir a la interpretación de los problemas que atraviesan la vida colectiva.

En este evento, al que asistió la presencia de la secretaria de Identidad y Cultura y representante del Consejo General Editorial, Cynthia Ortega Salgado, Baca Tavira señaló que, con esta publicación, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados refrenda su compromiso con una producción académica vinculada con los territorios, la defensa de la ciencia pública y socialmente responsable, así como con el cuestionamiento de los prejuicios hacia las personas en movilidad.

Por su parte, el periodista, director y conductor de TV Migrante, Emerson Segura Valencia, aseveró que, frente a un contexto global en el que se pretende distorsionar la verdad y alimentar el odio, la comunicación pública tiene la responsabilidad fundamental de reivindicar la soberanía nacional.

En este contexto, puntualizó que Movilidades Humanas contribuye a construir espacios que privilegian una mirada pública y colectiva, orientada a proteger la dignidad y la identidad de las personas migrantes.

Finalmente, el defensor de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Lenin Martell Gámez, destacó que este producto editorial constituye un ejemplo de divulgación del conocimiento desde el interés público y contribuye a ampliar la conversación sobre temas necesarios y relevantes para la sociedad.

Por ello, reconoció a la UAEMéx por impulsar espacios de diálogo y contribuir a dar visibilidad a las distintas voces y experiencias que conforman el fenómeno de la movilidad humana.

La Revista de Divulgación Científica Movilidades Humanas está disponible de manera libre y gratuita para la comunidad verde y oro y público en general en la Hemeroteca Digital de la UAEMéx, a través del siguiente link: https://hemeroteca.uaemex.mx/index.php/movilidades_humanas.