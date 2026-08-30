¿Mexicanos con doble nacionalidad, “caballos de Troya” de intereses trasnacionales?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Hoy, como si no tuviese demasiadas cosas en su mesa de tejido o costura de asuntos del Estado mexicano y defensa de la soberanía, la presidenta Claudia Sheinbaum se acaba de echar otro trompo de múltiples consecuencias y reacciones a la uña:

Sin poder esperar al inicio del periodo de sesiones del fin de año en Senado y Cámara de Diputados, la mandataria adelantó a la Comisión Permanente, que hoy concluye sus tareas, su iniciativa para impedir que aquellos mexicanos que cuentan con doble nacionalidad puedan ser gobernadores o Presidente de la República.

En su intento de evitar que los mexicanos con doble nacionalidad sean potenciales caballos de Troya ideológicos o de intereses extranjeros inconfesables que logren incrustarse por la vía el voto popular en esos cargos en las más altas esferas del Poder en este noble y honorable país, propone una reforma constitucional más, ahora para obligar a que estos mexicanos renuncien a su doble nacional en caso de ser postulados a alguno de esos cargos.

Todo porque ella -y su entorno duro- considera que así “el interés de México esté por encima de cualquier otro”.

Ya sabe usted que los críticos y opositores a todo lo presidencial y de las grandes iniciativas nacionalistas de la 4T revisaron rápidamente el porqué de tal iniciativa y no encuentran gobernador o Presidente de la República con doble nacionalidad que haya servido a los intereses oscuros de otras naciones.

Pero eso no detiene ni hace cambiar de opinión a la presidenta Sheinbaum para que su iniciativa siga su curso en Cámara de Diputados, donde su mayoría constitucional bajo el control del zacatecano Ricardo Monreal seguramente la aprobará en fast-track como uno de sus primeros casos en septiembre.

Para alcanzar el objetivo de atajar desde hoy cualquier intento de otra nación de apoderarse perversamente del poder en México vía el sembrado de un Presidente con doble nacionalidad y con el cerebro lavado en favor de oscuros intereses la presidenta Sheinbaum propone reformar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales.

Toda una reforma anti-caballo de Troya de tenebrosos, siniestros intereses trasnacionales.

Con esta reforma los mexicanos con doble nacionalidad solo podrán en adelante aspirar a ser diputados, senadores, alcaldes y regidores.

Hasta ahí podrán llegar.

Si aspiran y tienen cualidades políticas para ser gobernadores o Presidente, pues deberán renunciar a su otra nacionalidad.

Los mal pensados de siempre, inconformes, opositores de mala entraña comienzan a preguntarle a la mandataria si podría impulsar igual una reforma constitucional para impedir que ideologías como la marxista, socialista, chavista que ella adquirió pudieran ser un impedimento para ser postulados para gobernadores o Presidente.

Por lo pronto, la iniciativa va y pasa a comisiones en San Lázaro.

Petición de ex director de DEA causa inquietudes

En un contexto de un aumento de presiones desde Washington a la presidenta Claudia Sheimbaum, para dar el paso a una limpia a fondo del Gobierno de México de altos funcionarios ligados o al servicio de cárteles de la droga y el crimen organizado, no pasó inadvertido el reclamo de Derek Maltz, ex director de la DEA, al titular de Seguridad de México, Omar García Harfuch, para que, al mejor estilo del viejo oeste, y brincándose al Estado de Derecho, capture y entregue a la justicia de EU al gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya.

Para quienes saben de esto, el llamado de Maltz no es para nada una ocurrencia mediática, sino una advertencia de que en los equipos de Inteligencia de EU comienza a ganar la idea de que la presidenta Sheinbaumvno hará nada contra sus colaboradores vinculados al narco y que habrá necesidad entonces de venir directamente por ellos.

Esa corriente de acción directa gana fuerza luego del encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, donde el norteamericano urgió al gobierno mexicano a actuar ya contra los altos funcionarios mexicanos aliados a cárteles.

Pero sobre todo ante la demostración del regreso efímero de Rubén Rocha a la gubernatura de Sinaloa y de la persistencia del senador Enrique Inzunzaen permanecer en su escaño en el Senado.

Para la DEA, el Departamento de Justicia y para el Departamento de Estado de EU Rocha Moya e Inzunza son más que socios del Cártel de Sinaloa y prófugos de la justicia.

Y de ahí para arriba a los lados y hacia abajo en el Poder en México.

El caso es que de Derek Maltz lanzó su exigencia García Harfuch a quien dedicó una imagen creada con inteligencia artificial con Rocha Moya esposado y escoltado por agentes de la DEA, el FBI y el HSI.

Subida a su cuenta de X, Maltz pidió que Rocha Moya sea entregado para ser juzgado en un tribunal federal en Nueva York.

“Espero que Rubén Rocha Moya sea expulsado de México y enviado a Nueva York para enfrentar la justicia en un tribunal federal en Estados Unidos. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero necesita pasar por el proceso judicial. ¡Espero que veamos su llegada pronto!”, escribió.

Más claro ni el agua, dice el dicho.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa /

e-mail: rvizcainoa@gmail.com