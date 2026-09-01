El panista Anuar Azar Figueroa consolida labor legislativa en bienestar de familias mexiquenses

Coinciden liderazgos

Por Arturo Baena

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Anuar Azar Figueroa, en dos años, ha consolidado su gestión legislativa y de cercanía ciudadana, con un fuerte enfoque en el bienestar familiar y la inclusión social.

Así coincidieron liderazgos de este municipio, al reconocer al legislador panista por su ejercicio de rendición de cuentas y de gestión siempre en favor de los mexiquenses.

En ese sentido, Azar Figueroa ha promovido reformas orientadas a reconocer constitucionalmente el Iinterés superior de la familia, buscando la protección de menores en situación de orfandad y la creación de centros de atención infantil, así como el combate al matrimonio infantil, entre otras.

Ha respaldado e impulsado propuestas para aliviar la carga económica en los hogares, tales como la exención de impuestos en aguinaldos para trabajadores de menores ingresos o la eliminación de cobros indebidos en servicios públicos.

A través de espacios como la «Casa Ciudadana» en la localidad, el diputado panista ha enfocado su labor legislativa y social en favor de las familias no solo de Atizapán, sino de toda la entidad mexiquense.